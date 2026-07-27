Tập đoàn Nvidia đàm phán bảo lãnh gói tài chính 250 tỷ USD cho các dự án dữ liệu của OpenAI

Tập đoàn công nghệ Nvidia đang tiến hành đàm phán để cung cấp khoản bảo lãnh tài chính trị giá khoảng 250 tỷ USD cho doanh nghiệp OpenAI trong một dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Sự hỗ trợ từ phía tập đoàn sản xuất vi xử lý sẽ giúp đơn vị phát triển ứng dụng ChatGPT thuê lại dự án có công suất 10 gigawatt do một công ty năng lượng con thuộc tập đoàn SoftBank phát triển tại bang Ohio của Mỹ.

Đối với đơn vị phát triển trí tuệ nhân tạo, thỏa thuận này đánh dấu bước tiến đầu tiên hướng tới việc tự chủ hoàn toàn hạ tầng vận hành thay vì phải thuê lại từ các đối tác như Microsoft, Amazon hay Oracle. Đối với phía công ty sản xuất bán dẫn, cam kết này giúp đảm bảo nhu cầu tiêu thụ các dòng chip của hãng trong nhiều năm tới.

Khoản bảo lãnh 250 tỷ USD từ công ty chip sẽ chi trả cho hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu và tài trợ nợ, nhưng không bao gồm chi phí mua các bộ vi xử lý. Bên cạnh đó hãng công nghệ này cũng đang thảo luận về việc tài trợ cho các đợt mua chip của đối tác với giá trị lên tới 350 tỷ USD. Sự bảo trợ này sẽ củng cố niềm tin cho các đơn vị cho vay về khả năng hoàn vốn của dự án. Giai đoạn đầu của công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028 với công suất khoảng 800 megawatt.

Nguồn năng lượng phục vụ dự án do chính phủ Mỹ kiểm soát và được Nhật Bản tài trợ riêng theo một thỏa thuận thương mại gần đây, gắn liền với cam kết đầu tư 33 tỷ USD vào một nhà máy khí đốt tự nhiên. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick là người trực tiếp tham gia quyết định quyền truy cập vào nguồn năng lượng này.

Hiện tại công ty sở hữu ứng dụng ChatGPT đang tích cực đàm phán để thuê lại địa điểm này và là một trong những đơn vị thể hiện sự quan tâm lớn nhất. Trong khi đó các tập đoàn công nghệ khác như Anthropic, Microsoft và Google cũng đã làm việc với phía chính quyền trong những tuần gần đây. Thỏa thuận này phản ánh xu hướng các gã khổng lồ công nghệ gia tăng huy động vốn từ thị trường nợ và cổ phần để đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng mức chi tiêu dự kiến vượt 700 tỷ USD trong năm nay.

Theo Reuters