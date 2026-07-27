Giám đốc Công an được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố các Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau đó, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Tô Anh Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ sáng 27/7. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tô Anh Dũng cho biết đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa. Ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo tỉnh giữ vững đoàn kết, đổi mới phương thức điều hành, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước để đưa tỉnh phát triển.

Theo ông Dũng, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và vận hội, song cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Trên cương vị mới, ông sẽ cùng thể lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Ông Tô Anh Dũng 48 tuổi, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ Thạc sĩ Luật. Ông có hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Ông Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ tháng 6/2025. Trước đó, ông từng là Trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội), Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 có 4 Phó chủ tịch là các ông Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng, Lê Quang Hùng và Cao Văn Cường.