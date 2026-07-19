Hội nghị AI Thế giới 2026: Ra mắt robot ngựa vận tải, điện thoại AI chỉ cần ra lệnh bằng lời nói

Hội nghị AI Thế giới Thượng Hải (WAIC) được xem là sự kiện AI lớn và có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc, đồng thời là một trong những diễn đàn AI quan trọng nhất thế giới, sánh ngang với các hội nghị như Nvidia GTC (Mỹ), CES hay AIGS của LHQ.

WAIC do nhiều cơ quan trung ương Trung Quốc gồm: Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Cục Quản lý không gian mạng, Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc, Viện Hàn lâm kỹ thuật Trung Quốc và chính quyền TP Thượng Hải phối hợp tổ chức.

Điều này cho thấy WAIC không chỉ là một triển lãm công nghệ mà còn là diễn đàn mang tầm chiến lược quốc gia. WAIC 2026 diễn ra từ 17-20/7 với chủ đề “Đối tác AI – Cùng kiến tạo tương lai” ("AI Partnership for a Brighter Future").

Theo ban tổ chức, có hơn 1.100 doanh nghiệp AI tham dự, hơn 3.000 sản phẩm được trưng bày, trong đó trên 300 sản phẩm AI ra mắt lần đầu trên thế giới, diện tích triển lãm hơn 100.000 m².

Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên tham dự và phát biểu tại WAIC 2026. Ảnh: Chinadaily.

Trung Quốc nâng AI lên thành một trụ cột trong chiến lược cạnh tranh công nghệ

Năm nay, sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu trực tiếp dự lễ khai mạc và phát biểu.

Những năm trước, Hội nghị AI Thế giới thường do Thủ tướng Lý Cường đại diện Chính phủ Trung Quốc tham dự. Việc ông Tập Cận Bình lần đầu trực tiếp xuất hiện và phát biểu được xem là tín hiệu cho thấy Trung Quốc đã nâng AI từ một lĩnh vực công nghệ trọng điểm trở thành một chiến lược quốc gia và mặt trận cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Trong bài phát biểu, ông Tập nhấn mạnh: AI phải là công nghệ mở, mang lại lợi ích cho nhiều quốc gia, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ năng lực AI với các nước đang phát triển và kêu gọi xây dựng cơ chế quản trị AI toàn cầu và tránh để công nghệ bị độc quyền.

Ông Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng lãnh đạo các nước tham dự AAIC 2026. Ảnh: Guancha.

Nhiều nhà phân tích nhận định đây là dấu hiệu cho thấy AI đã được Trung Quốc nâng lên thành một trụ cột trong chiến lược cạnh tranh công nghệ và định hình các quy tắc toàn cầu, không chỉ đơn thuần là lĩnh vực đổi mới công nghiệp.

Theo Reuters, WAIC hiện không chỉ là nơi ra mắt công nghệ mới mà còn là diễn đàn để Trung Quốc phát đi thông điệp về chiến lược AI. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, hội nghị này được xem là "sân khấu" để Trung Quốc giới thiệu các mô hình AI, chip, robot và các sáng kiến hợp tác quốc tế, đồng thời thể hiện tham vọng trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt quá trình xây dựng tiêu chuẩn và quản trị AI toàn cầu.

Khách tham quan Triển lãm sản phẩm AI bên cạnh WAIC 2026.

Những sản phẩm công nghệ mới gây chú ý đặc biệt

WAIC 2026 tại Thượng Hải thu hút sự chú ý với hàng loạt công nghệ mới, từ robot bốn chân tải trọng lớn có thể chở người đến điện thoại AI thế hệ mới có khả năng tự thực hiện nhiều tác vụ chỉ bằng khẩu lệnh.

Robot ngựa Qiji T1000

Một trong những sản phẩm nổi bật tại triển lãm là robot bốn chân tải trọng lớn, được gọi là "robot ngựa” Qiji T1000 khiến người ta liên tưởng đến “ngựa máy, trâu gỗ” của Gia Cát Lượng trong “Tam Quốc diễn nghĩa”.

Robot ngựa có thể chở người và di chuyển ổn định trên nhiều loại địa hình. Theo giới thiệu của truyền thông Trung Quốc, thiết bị này có thể đặt lên xe bán tải để vận chuyển, sau đó cho hoạt động tại những khu vực xe cơ giới khó tiếp cận.

"Robot ngựa" Qiji T1000 của startup DaxAI. Ảnh: Chinadaily.

Nhà sản xuất là startup DaxAI (大咖机器人) cho biết Qiji T1000 là robot bốn chân tải trọng lớn với tải trọng tối đa khoảng 1.000 kg (1 tấn); có thể chở người, kéo hàng hoặc vận chuyển thiết bị; có thể hoạt động trên đường núi, bùn lầy, bậc thang, khu vực không có đường giao thông. Ứng dụng trong các lĩnh vực hậu cần công nghiệp, vận chuyển vùng núi, tuần tra lưới điện, cứu hộ cứu nạn, nông nghiệp và quốc phòng.

Điểm đáng chú ý là Qiji T1000 không được phát triển để cạnh tranh với robot chó như Unitree Go2 hay Spot của Boston Dynamics. Thay vào đó, DaxAI định vị sản phẩm Qiji T1000 như một "phương tiện vận tải thông minh", hướng tới thay thế ngựa thồ, xe địa hình cỡ nhỏ hoặc phương tiện vận chuyển trong những khu vực xe bánh lốp khó tiếp cận.

Khách tham quan trải nghiệm cưỡi "Robot ngựa" Qiji T1000. Ảnh: TVBS.

Điện thoại AI: Chỉ cần nói một câu là xong

Cũng tại hội nghị, Tập đoàn ZTE đã giới thiệu mẫu điện thoại AI Agent mang thương hiệu “Nubia” được hãng gọi là chiếc smartphone AI tác tử đầu tiên trên thế giới, đánh dấu bước chuyển từ smartphone tích hợp AI sang smartphone có thể tự thực hiện công việc thay người dùng.

Theo ZTE, thiết bị này sở hữu bốn đặc điểm nổi bật: Hiểu được yêu cầu của người dùng; có thể tự thực hiện công việc; ghi nhớ thói quen sử dụng của chủ nhân và bảo đảm an toàn dữ liệu.

Điều này cho thấy cuộc đua AI đang chuyển từ việc cạnh tranh mô hình hay sức mạnh tính toán sang khả năng trở thành trợ lý cá nhân thông minh.

Đại diện ZTE lấy ví dụ: trước đây, muốn đặt xe ra sân bay, người dùng phải mở ứng dụng gọi xe rồi thao tác nhiều bước. Với điện thoại AI mới, chỉ cần nói một câu như "Đặt xe đưa tôi ra sân bay", điện thoại sẽ tự hoàn tất toàn bộ quy trình.

Khác với ChatGPT, Gemini hay Apple Intelligence chủ yếu trả lời câu hỏi hoặc hỗ trợ từng thao tác, AI Agent của Nubia được tích hợp ở cấp hệ điều hành (OS-level).

Video về "Robot ngựa" Qiji T1000.

Điều đó có nghĩa là AI có thể tự mở ứng dụng, tự chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng, tự bấm các nút trên màn hình, tự nhập thông tin, hoàn thành toàn bộ quy trình nhiều bước mà không cần người dùng thao tác.

Điện thoại sử dụng Doubao AI của ByteDance (công ty mẹ TikTok tại Trung Quốc). Điểm đặc biệt là Doubao không chạy như một ứng dụng riêng mà được nhúng trực tiếp vào Android, giúp AI có quyền điều khiển gần như toàn bộ hệ thống.

Một trong những công nghệ cốt lõi là GUI Agent. AI có thể nhận diện toàn bộ giao diện màn hình như con người, biết nút nào cần bấm, đọc nội dung hiển thị, xử lý ngay cả với những ứng dụng chưa được lập trình sẵn. Nói cách khác, AI không cần API riêng của từng ứng dụng mà vẫn có thể thao tác bằng cách "quan sát" màn hình và điều khiển như một người dùng thật.

ZTE cho rằng smartphone đang bước sang giai đoạn mới: Thế hệ 1: Điện thoại thông minh (Smartphone). Thế hệ 2: Smartphone tích hợp AI (AI Phone). Thế hệ 3: AI Agent Phone, nơi AI đóng vai trò như một "trợ lý số" có thể tự lên kế hoạch và hành động.

Điện thoại AI Agent NaviX Ultra thương hiệu Nubia của ZTE.

Đây cũng là lý do ZTE nhấn mạnh bốn đặc tính của sản phẩm: Nghe hiểu, làm việc, ghi nhớ và bảo mật.

Giới công nghệ đánh giá điện thoại AI Agent là bước tiến từ mô hình "AI trả lời câu hỏi" sang "AI thực hiện nhiệm vụ". Nếu xu hướng này thành công, smartphone trong tương lai có thể hoạt động như một "thư ký cá nhân", chủ động xử lý các công việc hằng ngày thay vì chỉ phản hồi lệnh của người dùng. Tuy nhiên, nhiều tính năng vẫn cần được kiểm chứng trong quá trình sử dụng thực tế, và ZTE chưa công bố đầy đủ thông số phần cứng của thiết bị.

Theo Xinhua, TVBS