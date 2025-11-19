"Cò mồi" rao bán suất mua nhà ở xã hội "hot" ở Hà Nội chênh 380 triệu đồng, chủ đầu tư cảnh báo

Những ngày gần đây, dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung thu hút hàng nghìn người xếp hàng đăng ký, trong khi các môi giới rao bán ‘suất ngoại giao’ với mức chênh lên đến 400 triệu đồng.

“Cò” chào mời suất ngoại giao chênh gần 400 triệu đồng

Những ngày gần đây, dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (Đông Anh cũ, Hà Nội) trở thành tâm điểm quan tâm khi chính thức mở tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.

Theo ghi nhận của VietTimes từ ngày 18/11, từng hàng dài người đã kéo đến Trung tâm văn hoá - thông tin và thể thao xã Thiên Lộc để chờ đến lượt nộp hồ sơ, bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa kéo dài. Có người dân đến từ 1-2 giờ sáng với hy vọng lấy được số, có bạn trẻ đến 4 giờ sáng nhưng đến 10h30 cùng ngày chỉ vừa nhích đến cổng vì lượng người đổ về quá đông.

Dự án CT3 Kim Chung gồm 3 tòa với 1.104 căn hộ, trong đó 929 căn thuộc diện nhà ở xã hội với giá bán 18,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì) - mức giá thấp nhất hiện mở bán tại Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 3/1/2026 và tiến độ dự kiến bàn giao vào cuối năm 2026.

Nhờ vị trí thuận lợi, mức giá phù hợp với nhóm thu nhập thấp và thông tin dự án xây dựng đúng tiến độ, CT3 Kim Chung nhanh chóng trở thành “điểm nóng” trên thị trường nhà ở xã hội Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 2.600 người bấm số, nhận phiếu hẹn thời điểm nộp hồ sơ.

Ngày 18/11, từng hàng dài người dân xếp hàng chờ đến lượt nộp hồ sơ, bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa kéo dài.

Cùng lúc đó, trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng rao bán “suất ngoại giao” tại CT3 Kim Chung xuất hiện dày đặc với lời quảng cáo “chỉ cần chi tiền là có căn hộ, không cần xếp hàng hay chờ xét duyệt”.

Các môi giới công khai số điện thoại liên hệ, đưa ra mức chênh lệch từ vài trăm triệu đồng, bất chấp quy định nhà ở xã hội phải phân phối theo tiêu chí ưu tiên và xét điều kiện.

Liên hệ qua số điện thoại ghi trên một bài đăng, một môi giới cho biết đang nắm 4 suất ngoại giao và thúc giục người mua “chốt nhanh để kịp danh sách gửi chủ đầu tư”. Mức chênh được đưa ra là 320 triệu đồng nếu không chọn căn; còn nếu muốn chọn căn theo vị trí mong muốn thì phải trả thêm 60 triệu, nâng tổng chênh lệch lên 380 triệu đồng.

Một môi giới rao suất ngoại giao nhà ở xã hội có mức chênh 320 triệu đồng nếu không chọn căn

Người này cam kết hỗ trợ trọn gói thủ tục, không phải xếp hàng, đồng thời trấn an “đến ngày bốc thăm chỉ cần có mặt cho đúng quy trình, còn căn hộ đã để sẵn rồi”.

Một môi giới khác rao mức chênh cao hơn khoảng 400 triệu đồng, nhưng kèm điều kiện hồ sơ phải “đẹp” và đáp ứng đầy đủ tiêu chí xét duyệt. Người này nói thẳng: “400 triệu là mức đảm bảo chắc suất căn. Nhưng nếu hồ sơ không đạt chuẩn nhà ở xã hội thì bên em không nhận xử lý”.

Tính đến chiều 18/11 đã có 1.900 người bấm số, còn hiện tại con số đã hơn 2.600 người.

Chủ đầu tư cảnh báo tuyệt đối không tin các lời mời chào

Trao đổi với VietTimes về vấn đề này, liên danh chủ đầu tư dự án CT3 Kim Chung khẳng định không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận hồ sơ, giữ chỗ, thu tiền “đặt cọc” hay “đăng ký hộ”. Mọi hình thức cò mồi, thu tiền trái phép đều vi phạm pháp luật và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân cũng như uy tín của dự án.

Chủ đầu tư cũng nhấn mạnh người dân chỉ nên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm được công bố chính thức hoặc thông qua các kênh thông tin chính thức của chủ đầu tư, tuyệt đối không tin vào các lời mời chào, hứa hẹn “chắc suất”, “ưu tiên”.

Trước áp lực số lượng người đăng ký quá lớn, liên danh chủ đầu tư cho hay đã đưa ra quyết định điều chỉnh kế hoạch xử lý hồ sơ. Hiện mỗi ngày chỉ tiếp nhận và kiểm tra khoảng 50 bộ hồ sơ, trong khi chỉ trong hai ngày đầu đã có khoảng 2.500 người đến bấm số thứ tự.

Để tránh quá tải và giảm tình trạng người dân phải chờ đợi kéo dài, từ 25/11, số hồ sơ tiếp nhận mỗi ngày sẽ tăng lên 80 bộ, và từ 1/12 sẽ nâng lên 100 bộ/ngày. Chủ đầu tư hy vọng việc tăng tốc này sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và hạn chế phải gia hạn thời gian nhận hồ sơ sau mốc 3/1/2026.

Dự án CT3 Kim Chung đã thi công đến tầng 10 và dự kiến cất nóc trong tháng 12.

Đại diện chủ đầu tư cho biết việc tiếp nhận hồ sơ đang được tổ chức theo hướng minh bạch và thuận tiện hơn: công khai hướng dẫn lập hồ sơ trên nhiều kênh thông tin, triển khai hệ thống máy lấy số thứ tự có in ngày giờ cụ thể, bố trí bàn tiếp nhận để kiểm tra sơ bộ hồ sơ trước khi cấp giấy biên nhận, đồng thời họp nội bộ mỗi ngày để rút kinh nghiệm và điều chỉnh cách thức vận hành.

Thậm chí vào cuối ngày 18/11, khi bảo vệ đóng cổng do hết giờ làm việc, lãnh đạo dự án đã yêu cầu mở lại cổng để tất cả người dân có mặt đều được bấm số, không ai phải quay về “tay trắng”.

Tuy vậy, chủ đầu tư cũng nhấn mạnh một số nguyên tắc bắt buộc: người đến bấm số phải xuất trình căn cước công dân chính chủ, có Mẫu 02 xác định điều kiện chỗ ở và không chấp nhận ủy quyền trừ trường hợp cha mẹ ruột bấm hộ.

Quá trình tiếp nhận ban đầu cũng cho thấy nhiều hồ sơ gặp vướng mắc, đặc biệt liên quan đến giấy tờ chứng minh thu nhập và chữ ký trên hợp đồng lao động. Chủ đầu tư cho biết sẽ kiến nghị cơ quan quản lý xem xét linh hoạt với trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng online hoặc không thể sao y theo quy định thông thường.

Song song với khâu tiếp nhận hồ sơ, tiến độ thi công dự án cũng được nhiều người quan tâm. Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết công trình hiện đã thi công đến tầng 10 và dự kiến cất nóc trong tháng 12. Theo kế hoạch, dự án hoàn thiện phần thô vào cuối năm 2025 và bàn giao căn hộ vào quý IV/2026.