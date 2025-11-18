Cảnh tượng chưa dừng: Biển người đội mưa chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Kim Chung

Lệ Chi
Lệ Chi

Mưa lạnh nhưng dòng người vẫn nối dài sang ngày thứ hai tại điểm nhận hồ sơ nhà ở xã hội CT3 Kim Chung. Sự kiên nhẫn kéo dài nhiều giờ dưới mưa cho thấy sức nóng chưa từng có của phân khúc nhà ở xã hội giữa thời điểm nguồn cung khan hiếm.

vt-kc6.jpg
Sáng 18/11, khu vực tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung tại Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao xã Thiên Lộc (Đông Anh cũ, Hà Nội) tiếp tục có nghìn người đội mưa xếp để chờ đến lượt nộp hồ sơ.
vt-kc9.jpg
Bất chấp thời tiết lạnh và mưa kéo dài, dòng người vẫn nối dài với hy vọng nộp được hồ sơ trong hôm nay.
vt-kc.jpg
Nhiều người có mặt từ nửa đêm để giữ chỗ. Anh Lê Ngà (33 tuổi, Hà Nội) cho biết anh đã đến từ 4 giờ sáng, nhưng đến gần 10h30 vẫn chỉ vừa nhích đến cổng: “Tôi choáng vì số lượng người quá đông, ai cũng mong có cơ hội mua được nhà giá rẻ”.
vt-kc8.jpg
Chị Minh Thư (28 tuổi) cho biết đã xin nghỉ làm, mang theo hồ sơ đầy đủ và đến từ 1 giờ sáng. May mắn hơn, chị đã vào được phía trong xếp hàng để chờ bấm số thứ tự.
vt-kc18.jpg
Theo ghi nhận của VietTimes, lượng người đến nộp hồ sơ trong ngày thứ 2 nhận hồ sơ vẫn rất đông, hầu hết là các bạn trẻ.
vt-kc12.jpg
Dòng người kéo dài từ cổng chính đến khu vực cổng sau.
vt-kc20.jpg
vt-kc16.jpg
Từng tốp người đứng nối đuôi nhau, tay cầm hồ sơ đã chuẩn bị sẵn.
vt-kc15.jpg
Do trời mưa tắc đường, 9h30, anh Tuấn mới đến nơi để chuẩn bị xếp hàng.
vt-kc5.jpg
Theo quy trình tiếp nhận hồ sơ: Khách hàng tới mang theo hồ sơ bản gốc, xuất trình CCCD để lấy số thứ tự. Cán bộ sẽ ghi lại số thứ tự và viết phiếu hẹn khách hàng về thời điểm nộp hồ sơ. Sau đó, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ khách hàng theo quy định.
vt-kc4.jpg
So với ngày đầu có tình trạng chen lấn cục bộ, hôm nay quy trình được siết chặt hơn. Lực lượng bảo vệ và công an được tăng cường để kiểm soát giấy tờ ngay từ cổng. Đại diện chủ đầu tư cho biết người dân phải xuất trình CCCD chính chủ và mẫu số 2 xác định điều kiện nhà ở mới thì được vào trong. Trường hợp uỷ quyền thiếu căn cứ sẽ bị yêu cầu rời khỏi hàng.
vt-kc01.png
Bên trong khu vực tiếp nhận, chủ đầu tư bố trí máy bấm số tự động, các bàn tư vấn kiểm tra hồ sơ trực tiếp. Nhiều bộ hồ sơ mất đến nửa giờ để rà soát, chỉnh sửa.
vt-kc02.png
Đại diện chủ đầu tư cho biết toàn bộ quá trình được thực hiện minh bạch, tiếp nhận hết các trường hợp đủ điều kiện, không giới hạn số lượt theo thứ tự xếp hàng ban ngày hay ban đêm: “Không ai mất lượt, không cần xếp hàng qua đêm. Người dân có thể chủ động theo dõi tiến độ trên hệ thống", đại diện nói.
vt-kct.jpg
Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung gồm 3 tòa với tổng 1.104 căn hộ (929 căn nhà ở xã hội), trong đó 589 căn để bán, 212 căn cho thuê và 128 căn thuê mua. Giá bán công bố là 18,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì).
vt-ck3.jpg
Dự án khởi công vào hồi tháng 3/2025 và đến nay đã thi công rất thần tốc, dự kiến bàn giao căn hộ vào quý IV/2026.
vt-kc17.jpg
Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 17/11/2025 đến ngày 3/1/2026, không tính cuối tuần và ngày lễ. Mỗi ngày, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận khoảng 50 bộ hồ sơ, nhưng trong trường hợp xử lý kịp tiến độ sẽ tiếp nhận thêm để hỗ trợ người dân.
vt-kc10.jpg
Dù mưa lạnh kéo dài, nhiều người vẫn kiên trì đứng dưới ô, khoác áo mưa, ôm chặt tập hồ sơ mong chờ. Với họ, hôm nay không chỉ là một buổi làm thủ tục mà là hy vọng bước gần hơn đến cơ hội sở hữu một ngôi nhà thực sự.

