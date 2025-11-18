Cảnh tượng chưa dừng: Biển người đội mưa chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Kim Chung

Mưa lạnh nhưng dòng người vẫn nối dài sang ngày thứ hai tại điểm nhận hồ sơ nhà ở xã hội CT3 Kim Chung. Sự kiên nhẫn kéo dài nhiều giờ dưới mưa cho thấy sức nóng chưa từng có của phân khúc nhà ở xã hội giữa thời điểm nguồn cung khan hiếm.