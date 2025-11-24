Một doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư khu đô thị gần 20.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Tập đoàn LH (Hàn Quốc) đang triển khai các hoạt động khảo sát, xây dựng hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Đông Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến 19.780 tỷ đồng tại Bắc Ninh.

Ngày 24/11, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, làm việc với Văn phòng đại diện Tổng Công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) tại Việt Nam do ông Lim Hyun-Seong, Trưởng Văn phòng đại diện LH tại Việt Nam làm trưởng đoàn đến tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Theo giới thiệu, Tập đoàn LH là đơn vị nhà nước trực thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, thành lập năm 2010, vốn pháp định 40 nghìn tỷ won (29 tỷ USD).

Đây là doanh nghiệp chuyên lĩnh vực xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp tại Hàn Quốc, cung cấp khoảng 120 nghìn căn hộ mỗi năm.

Tại Bắc Ninh, tập đoàn này đang triển khai các hoạt động khảo sát, xây dựng hồ sơ đề nghị tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Đông Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến 19.780 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 240 ha tại các phường: Vũ Ninh, Phương Liễu, Nhân Hòa. Tuy nhiên, tiến độ dự án còn chậm so với kế hoạch.

Đại diện LH mong muốn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án Khu đô thị Đông Nam cũng như các các hoạt động tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Bày tỏ tin tưởng vào tiềm lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở của Tập đoàn LH, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh luôn hoan nghênh các dự án đô thị, hạ tầng hiện đại, tầm cỡ quốc tế đầu tư tại tỉnh.

“Tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi nhất cho mọi doanh nghiệp FDI, trong đó có các doanh nghiệp của Hàn Quốc hoạt động hiệu quả, lâu dài tại tỉnh, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng bền chặt”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn khẳng định.

Tại Bắc Ninh, Hàn Quốc là đối tác chiến lược hàng đầu của tỉnh về thu hút vốn FDI. Tổng số dự án đầu tư từ các đối tác Hàn Quốc tới nay là 1.141 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh đạt trên 15,7 tỷ USD, đứng thứ nhất về tổng vốn FDI thu hút trong tổng số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.