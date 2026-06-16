Tập đoàn MBDA trình làng hệ thống kết hợp tên lửa và laser -"Cơn ác mộng" của UAV cỡ nhỏ

Tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Berlin (ILA Berlin Air Show) diễn ra từ ngày 10 đến 14/6/2026, tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA lần đầu tiên giới thiệu một hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới. Điểm đặc biệt của hệ thống này là kết hợp giữa tên lửa đánh chặn chống drone và vũ khí laser năng lượng cao, tạo thành một mạng lưới phòng thủ nhiều tầng nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các UAV cỡ nhỏ, tốc độ cao và chi phí thấp.

Theo MBDA, hệ thống được quảng cáo là “Cơn ác mộng" của UAV cỡ nhỏ” này xây dựng xoay quanh tên lửa DefendAir, đồng thời tích hợp vũ khí laser năng lượng cao trên cùng một nền tảng. Hai loại vũ khí này tạo ra các vùng tác chiến chồng lấn, cho phép đánh chặn mục tiêu ở nhiều khoảng cách và trong nhiều tình huống khác nhau.

Đạn tên lửa DefendAir. Ảnh: MBDA.

MBDA cho biết sự phát triển nhanh chóng của công nghệ UAV đã khiến các loại drone giá rẻ, có thể triển khai với số lượng lớn, trở thành thách thức an ninh ngày càng nghiêm trọng đối với quân đội nhiều nước. Trong bối cảnh đó, việc phát triển các giải pháp phòng thủ vừa hiệu quả vừa có chi phí hợp lý đang trở nên cấp thiết.

Theo thông tin của MBDA, tổ hợp laser năng lượng cao trong hệ thống chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chặn ở cự ly gần và đối phó với các bầy đàn UAV (drone swarm). Trong khi đó, tên lửa DefendAir, có tầm bắn khoảng 5 km, đóng vai trò là phương tiện đánh chặn động năng, giúp mở rộng phạm vi phòng không và tăng khả năng bảo vệ trước nhiều loại mục tiêu.

Trang tin quân sự Breaking Defense cho biết MBDA hiện là một trong những đối tác chủ chốt tham gia nhiều chương trình phát triển vũ khí laser, trong đó có dự án DragonFire của Anh. Theo ước tính, mỗi lần khai hỏa của hệ thống DragonFire chỉ có chi phí dưới 10 bảng Anh (khoảng 420.000 đồng), thấp hơn rất nhiều so với việc sử dụng tên lửa phòng không truyền thống.

Mô hình hệ thống tên lửa phòng không giá rẻ DefendAir. Ảnh: MBDA.

Tuy nhiên, tên lửa DefendAir hiện vẫn đang trong quá trình phát triển. Công ty đặt mục tiêu triển khai hệ thống chống UAV tích hợp tên lửa và laser trước khi thập niên 2020 kết thúc, trong khi một số báo cáo cho rằng hệ thống hoàn chỉnh và sản xuất loạt nhiều khả năng chưa sẵn sàng trước năm 2029.

Sự xuất hiện của hệ thống vũ khí mới này cho thấy các cường quốc quân sự đang ngày càng coi vũ khí laser kết hợp tên lửa đánh chặn là hướng đi quan trọng để đối phó với làn sóng UAV giá rẻ đang làm thay đổi cục diện chiến trường hiện đại.

Theo LTN