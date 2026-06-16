3 nước chủ nhà đầu tư bao nhiêu tiền cho hạ tầng số World Cup 2026?

Để phục vụ kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, Mỹ, Canada và Mexico đang đẩy mạnh đầu tư vào 5G, streaming và nền tảng số với quy mô lên tới hàng tỷ USD.

World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham gia, 104 trận đấu và diễn ra tại 16 thành phố của Mỹ, Canada và Mexico. Quy mô mở rộng khiến hạ tầng số trở thành một phần quan trọng không kém sân vận động hay giao thông, bởi hàng triệu người hâm mộ sẽ vừa xem bóng đá, vừa livestream, đăng video, đặt dịch vụ và tương tác trực tuyến trong suốt giải đấu.

Hàng tỷ USD cho 5G, cáp quang và kết nối số

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, Mexico chi hơn 2 tỷ USD, tương đương khoảng 52.000 tỷ đồng, cho hạ tầng giao thông, đô thị và các công trình phục vụ World Cup 2026. Ngoài ra, nước này còn dành khoảng 500 triệu USD, tương đương 13.000 tỷ đồng, để nâng cấp các sân vận động.

World Cup 2026 được kỳ vọng trở thành kỳ World Cup có lượng người xem trực tuyến và tương tác số lớn nhất lịch sử. Ảnh: FIFA.

Riêng sân Azteca, theo TalkSport, đã được cải tạo với kinh phí 150 triệu USD (gần 3.900 tỷ đồng). Gói nâng cấp bao gồm màn hình LED mới, hệ thống âm thanh hiện đại và hơn 200 camera an ninh, tức cứ vài chục mét trong sân lại có một điểm giám sát để hỗ trợ vận hành và bảo đảm an toàn cho khán giả.

Tại Canada, theo tài liệu của Hội đồng thành phố Vancouver, địa phương này đã đầu tư 12,9 triệu CAD (khoảng 245 tỷ đồng), cho hạ tầng số phục vụ World Cup.

Khoản tiền trên được dùng cho Wi-Fi, internet tốc độ cao, camera giám sát và nền tảng điều hành dữ liệu thời gian thực. Với người xem, đó là những thứ rất cụ thể: vào sân vẫn có mạng, quét vé nhanh hơn, tìm lối đi thuận tiện hơn và lực lượng tổ chức có thể xử lý sự cố nhanh hơn.

Ở Mỹ, Verizon triển khai mạng 5G, cáp quang và các trạm phát sóng mật độ cao quanh các địa điểm thi đấu. Theo Telco Magazine, năng lực mạng tại nhiều khu vực có thể được tăng từ 3 đến 5 lần.

Sân Azteca tại Mexico City được nâng cấp trước World Cup 2026 với kinh phí khoảng 150 triệu USD. Ảnh: Reuters.

Với nền tảng này, hàng chục nghìn khán giả trong sân có thể cùng livestream, gọi video, đăng ảnh, xem lại pha bóng hoặc thanh toán không tiền mặt mà không làm mạng bị quá tải.

Nhu cầu này không hề nhỏ. Cũng theo Telco Magazine, một trận đấu World Cup có thể tạo ra hơn 50 TB lưu lượng dữ liệu di động, tương đương dung lượng của khoảng 10 triệu bức ảnh chụp bằng điện thoại thông minh. Nói cách khác, chỉ trong khoảng 90 phút, khán giả có thể tạo ra một lượng dữ liệu lớn hơn mức sử dụng của nhiều khu dân cư trong nhiều ngày.

Streaming trở thành mặt trận công nghệ quan trọng

Bên cạnh viễn thông, FIFA cũng đầu tư mạnh cho phát trực tuyến và hệ thống điều hành nội dung số. Theo Lenovo, đối tác công nghệ chính thức của FIFA, hệ thống IPTV phục vụ World Cup 2026 được thiết kế với độ trễ dưới 5 giây.

Với người xem, điều này có nghĩa là hình ảnh trên màn hình gần như bám sát diễn biến ngoài sân, giảm cảnh người bên cạnh reo hò trước khi điện thoại của mình kịp hiện bàn thắng.

Lenovo cho biết hệ thống này có thể phân phối nội dung qua 10 kênh tín hiệu tới hơn 1.000 màn hình tại các địa điểm vận hành của FIFA. Đây không chỉ là màn hình cho khán giả, mà còn phục vụ điều phối an ninh, truyền hình, vận hành sân, khu vực báo chí và các trung tâm điều hành.

Hệ thống IPTV và hạ tầng AI của Lenovo sẽ hỗ trợ vận hành và phát sóng tại World Cup 2026. Ảnh: Lenovo.

Theo FIFA, World Cup 2022 đã ghi nhận khoảng 5 tỷ lượt tương tác số, trong đó 2,7 tỷ lượt đến từ các nền tảng trực tuyến như video, mạng xã hội và streaming. Con số này tương đương hơn nửa dân số thế giới từng tương tác với nội dung số liên quan đến giải đấu.

Do đó, khi World Cup 2026 tăng từ 64 lên 104 trận, áp lực lên mạng di động, nền tảng phát trực tuyến và hệ thống dữ liệu sẽ còn lớn hơn nhiều.

Vì vậy, các khoản đầu tư vào 5G, cáp quang, IPTV, camera, trung tâm điều hành và nền tảng AI không chỉ để phục vụ một tháng bóng đá, mà còn là cách Mỹ, Canada và Mexico chuẩn bị cho một sự kiện thể thao vận hành như một siêu nền tảng số toàn cầu.