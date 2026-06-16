Huấn luyện viên đầu tiên bị sa thải ngay sau trận đầu tiên ở World Cup

Thất bại nặng nề với tỷ số 1-5 trước Thụy Điển trong trận ra quân đã trở thành "giọt nước tràn ly" đối với HLV Sami Ramouchi. Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn Bóng đá Tunisia đã quyết định sa thải vị chiến lược gia này ngay sau trận đầu tại World Cup 2026.

HLV Ramouchi mới được bổ nhiệm vào tháng 1 năm nay và chỉ dẫn dắt Tunisia tổng cộng 5 trận, gồm 4 trận giao hữu và 1 trận vòng bảng World Cup. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, đội tuyển Bắc Phi này chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng. Thành tích nghèo nàn trên hàng công cùng thất bại thảm hại trước Thụy Điển khiến liên đoàn bóng đá nước này không còn đủ kiên nhẫn, dù hợp đồng giữa hai bên có thời hạn tới năm 2028.

Các cầu thủ Tunisia buồn bã, thất vọng sau trận thua đậm Thụy Điển. Ảnh: Ifeng.

Trước khi Ramouchi lên nắm quyền, Tunisia dưới sự dẫn dắt của HLV Trabelsi từng gây ấn tượng mạnh ở vòng loại khu vực châu Phi, cùng Morocco trở thành những đội đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Tuy nhiên, thất bại trước Mali ở vòng 1/8 Cúp Các quốc gia châu Phi hồi đầu năm – dù đối thủ phải chơi thiếu người từ sớm – đã khiến ông Trabelsi mất việc sau loạt đá luân lưu.

Ông Ramouchi, 54 tuổi, là người Pháp gốc Tunisia. Khi còn thi đấu, ông từng 12 lần khoác áo đội tuyển Pháp. Sự nghiệp huấn luyện của ông bắt đầu cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Trong 6 năm gần đây, ông đã trải qua 5 công việc khác nhau và chưa từng gắn bó với bất kỳ đội bóng nào quá một năm.

Dù năng lực của ông Ramouchi bị đặt dấu hỏi, chiếc ghế HLV trưởng tuyển Tunisia từ lâu vốn được xem là một trong những vị trí "nguy hiểm" nhất bóng đá châu Phi. Tính cả Ramouchi, cả 5 đời HLV gần nhất của Tunisia đều không trụ được quá một năm. Chỉ có ông Trabelsi dẫn dắt đội tuyển tới 19 trận, trong khi 4 người còn lại đều rời ghế sau tối đa 5 trận đấu. Việc thay HLV ngay giữa kỳ World Cup cũng không phải chuyện hiếm với Tunisia. Tại World Cup 1998 trên đất Pháp, sau hai thất bại liên tiếp trước Anh (0-2) và Colombia (0-1), HLV Henryk Kasperczak đã bị sa thải ngay trong giải đấu. Năm đó cũng chứng kiến hàng loạt cuộc thay tướng giữa dòng, khi HLV Carlos Alberto Parreira của Saudi Arabia và HLV Cha Bum-kun của Hàn Quốc đều mất việc sau hai lượt trận vòng bảng.

Cựu cầu thủ Khazri 35 tuổi được giao làm HLV tạm quyền thay ông Ramouchi dẫn dắt đội tuyển Tunisia. Ảnh: Ifeng.

Người được xem là ứng viên hàng đầu thay thế ông Ramouchi là cựu tuyển thủ Tunisia Wahbi Khazri. Tiền đạo 35 tuổi này vừa mới giải nghệ năm ngoái và hiện là thành viên ban huấn luyện, giữ vai trò trưởng bộ phận phân tích chiến thuật của đội tuyển.

Trong sự nghiệp quốc tế, Khazri đã chơi 74 trận cho Tunisia và ghi 25 bàn thắng, thành tích giúp anh đứng thứ hai trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia Bắc Phi này.

Theo Ifengsport