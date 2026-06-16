Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga. Chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; góp phần khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đề cao vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN; thể hiện cam kết mạnh mẽ và đóng góp tích cực của Việt Nam với hòa bình và ổn định trên thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga. Ảnh: VGP.

Việc Thủ tướng tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga khẳng định vị trí quan trọng chiến lược của hợp tác ASEAN - Nga đối với Việt Nam, cho thấy mong muốn của Việt Nam trong phát huy vai trò “cầu nối” thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ; thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa ASEAN và Nga về chính trị - an ninh, kinh tế, năng lượng và văn hóa - xã hội.

Chuyến công tác cũng khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện cam kết, thỏa thuận giữa hai nước để định vị lại và nâng tầm quan hệ song phương; thúc đẩy các lĩnh vực, dự án hợp tác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu về quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, năng lượng, ngân hàng, giao thông vận tải, văn hóa và du lịch.