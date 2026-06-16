Hé lộ 5 công ty con VinEnergo: Chung ngành nghề kinh doanh, do một CEO điều hành

Chỉ trong 2 tuần, VinEnergo lập 5 công ty con tại nhiều địa phương, cùng hoạt động năng lượng tái tạo. Các doanh nghiệp này do một CEO điều hành và đều do VinEnergo sở hữu 100% vốn.

Thành lập loạt công ty con

2 tuần giữa tháng 5, CTCP Năng lượng VinEnergo liên tục thành lập các công ty con, tập trung tại các tỉnh Hà Tĩnh, Điện Biên, Lai Châu. Điểm chung các doanh nghiệp là đều hoạt động chính trong lĩnh vực “sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo”, ngoài ra còn gia nhập vào việc “truyền tải và phân phối điện”.

Đáng chú ý, VinEnergo đều nắm 100% vốn tại các công ty con. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Anh Khoa – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty. Ông Khoa hiện là Tổng giám đốc VinEnergo.

Ông Nguyễn Anh Khoa - Tổng giám đốc VinEnergo.

Theo đó, vào ngày 12/5, VinEnergo thành lập Công ty TNHH VinEnergo Ecowind Kỳ Anh với vốn điều lệ 226,4 tỷ đồng, đặt trụ sở tại tòa nhà Vincom+ Kỳ Anh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng trong ngày 12/5, Công ty TNHH VinEnergo Kỳ Anh được thành lập với vốn điều lệ 170,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp có trụ sở chính trùng với VinEnergo Ecowind Kỳ Anh.

Đến ngày 20/5, VinEnergo thành lập Công ty TNHH VinEnergo Điện Biên 1 với vốn điều lệ hơn 53,7 tỷ đồng. Công ty có đặt trụ sở chính tại Vincom Plaza Điện Biên Phủ, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Sau đó một ngày (21/5), VinEnergo thành lập thêm 2 công ty con gồm Công ty TNHH VinEnergo Bản Chát 1 và Công ty TNHH VinEnergo Bản Chát 2. Cả hai doanh nghiệp trên đều đặt trụ sở tại số 33 Tôn Thất Tùng, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu, với vốn điều lệ lần lượt là 53,6 tỷ đồng và 62,7 tỷ đồng.

VinEnergo lập 5 công ty con trong tháng 5.

“Bơm” vốn thêm 50.000 tỷ đồng

Cũng trong tháng 5, VinEnergo đã tăng vốn điều lệ từ 28.335 tỷ đồng lên hơn 79.923 tỷ đồng, nghĩa là bổ sung thêm hơn 51.000 tỷ đồng vào vốn điều lệ.

Toàn bộ phần vốn tăng thêm đến từ các nhà đầu tư tư nhân trong nước. Trong đó có 44,59% được góp bằng tiền, phần còn lại (55,41%) được đóng góp thông qua các loại tài sản khác. Tuy nhiên cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết.

Như vậy, quy mô vốn điều lệ của VinEnergo đã vượt Vingroup (hơn 77.000 tỷ đồng), thậm chí vượt loạt doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, BSR...

Quay trở lại thời điểm mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup giữ 71% vốn, Vingroup sở hữu 19% vốn. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm giữ 5% vốn.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng (6/2025), VinEnergo nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Đến tháng 10, công ty điều chỉnh vốn điều lệ lên mức 28.335 tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm doanh nghiệp tỷ USD.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu lên tối đa 35% lợi ích tại nhóm công ty liên quan VinEnergo.

Theo lý giải của ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, bản chất của giao dịch là trao cho Vingroup quyền lựa chọn nâng tỷ lệ sở hữu trong hai doanh nghiệp tiềm năng, qua đó tạo thêm cơ hội gia tăng giá trị cho cổ đông.

VinEnergo đang thực hiện dự án nào?

Các dự án của VinEnergo hiện nay tập trung ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó công trình đầu tiên, đồng thời có quy mô lớn nhất là Nhà máy Nhiệt điện LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng - Liquefied Natural Gas) Hải Phòng. VinEnergo khởi công dự án này vào cuối tháng 9/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 178.000 tỷ đồng.

Dự án dự kiến đạt công suất 4.800 MW, chia làm 2 giai đoạn, có thể cung cấp gần 10 tỷ kWh điện mỗi năm khi đi vào vận hành đầy đủ. Đây được xem là một trong những dự án khí LNG quy mô lớn nhất từng được triển khai trong nước.

Song song với dự án tại Hải Phòng, VinEnergo cũng đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo. Tại Hà Tĩnh, doanh nghiệp đang chuẩn bị xây dựng 2 Nhà máy điện gió gồm Kỳ Anh và Eco Wind Kỳ Anh, kỳ vọng hình thành cụm điện gió lớn trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án đầu tiên có công suất 400 MW, sản lượng dự kiến 1.053 GWh mỗi năm, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.051 tỷ đồng. Công trình sẽ lắp đặt 47 tua-bin gió, sử dụng hơn 825 ha mặt nước và 5,5 ha đất có thời hạn.

Dự án thứ hai lớn hơn với công suất gần 500 MW, tổng mức đầu tư hơn 22.600 tỷ đồng, lắp đặt 59 tua-bin gió và xây dựng trạm nâng áp 66/500 kV, đấu nối vào tuyến 500 kV Hà Tĩnh - Vũng Áng.

Cũng tại Hà Tĩnh, VinEnergo đã ký thỏa thuận ghi nhớ triển khai giải pháp điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy VinFast, VinES và liên doanh V-G, Tổng công suất lắp đặt cho các nhà máy tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) dự kiến là 43 MWp điện mặt trời và 45 MWh công suất dành cho BESS.

Sản lượng điện được tạo ra từ hệ thống mỗi năm ước tính đạt gần 50 triệu kWh, tương đương giúp cắt giảm hơn 33.000 tấn CO2 mỗi năm. Dự án sẽ đóng góp vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Tập đoàn Vingroup vào năm 2040.

Đầu năm nay, VinEnergo được lựa chọn là đầu tư nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1. Dự án này có công suất thiết kế 750 MW, được triển khai trên địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Gia Lai gồm: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 48.372 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án chiếm hơn 48.339 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động chậm nhất vào quý IV/2029, thời hạn hoạt động 50 năm.