Núi tiền mặt khổng lồ của PVN vượt EVN, bỏ xa Vingroup, FPT

Nhờ có lượng tiền và tiền gửi ngân hàng lớn, PVN thu về gần 14.370 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động tiền gửi và cho vay trong năm 2025.

Mang "núi tiền" gửi ngân hàng

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) hé lộ nhiều con số thú vị về tài chính.

Tới ngày 31/12/2025, khoản tiền, các khoản tương đương tiền, tiền gửi của PVN đạt gần 417.180 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi tại các ngân hàng.

Khoản tiền, tương đương tiền của PVN. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Bóc tách sâu về con số, PVN có gần 900 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn là gần 51.330 tỷ đồng, còn lại là khoản tương đương tiền.

Theo thuyết minh, con số gần 35.770 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản tiền gửi ngắn hạn của PVN tại các ngân hàng thương mại có thời hạn thu hồi gốc nhỏ hơn hoặc bằng 3 tháng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có lượng lớn tiền gửi có kỳ hạn lên tới 327.012 tỷ đồng. Gần 2.150 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn phản ánh các khoản trái phiếu VAMC có thời hạn từ 5 năm đến 10 năm, lãi suất 0%/năm.

Khoản tiền gửi ngân hàng của PVN. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Với “của để dành” lớn, PVN đã thu về gần 14.370 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động tiền gửi và cho vay trong năm 2025. Tính trung bình, mỗi ngày doanh nghiệp bỏ túi hơn 39 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay của PVN trong năm 2025 cao hơn khá nhiều so cùng kỳ, chỉ gần 12.150 tỷ đồng. Vì năm 2024, khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp chỉ đạt 410.186 tỷ đồng.

“Vượt mặt” nhiều tên tuổi lớn

Với những con số “khổng lồ”, PVN trở thành doanh nghiệp sở hữu số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lớn nhất Việt Nam, cao hơn nhiều so với quy mô tiền mặt, tiền gửi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo báo cáo mới đây, khoản tiền và tiền gửi ngân hàng của EVN vượt 152.000 tỷ đồng vào cuối năm ngoái. Trong đó hơn 132.000 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn. Nhờ khoản tiền gửi dồi dào, trong năm 2025, EVN thu về hơn 3.087 tỷ đồng lãi tiền gửi, trái phiếu, ủy thác. Con số này tăng 52%, tương ứng tăng 1.058 tỷ đồng so với năm trước đó.

Còn xét trên sàn chứng khoán (không bao gồm nhóm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm), Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) sở hữu lượng tiền mặt lớn nhất, với hơn 82.000 tỷ đồng.

Trong hơn 82.000 tỷ đồng, Vingroup chỉ giữ gần 20 tỷ đồng dưới dạng tiền mặt. Phần lớn đem gửi ngân hàng với kỳ hạn dưới 3 tháng với lãi suất từ 1,6%/năm đến 4,75%/năm hoặc từ 3 tháng đến 1 năm (ghi nhận tại khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) với lãi suất từ 2,9% đến 7,4%/năm.

Xếp ngay sau Vingroup là một doanh nghiệp thành viên thuộc tập đoàn này - CTCP Vinhomes (Mã: VHM) với lượng tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi vượt 52.000 tỷ đồng. Có thể thấy việc sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ giúp Vinhomes chủ động trong việc triển khai các siêu dự án và nắm bắt các cơ hội thâu tóm quỹ đất mới trong năm vừa qua.

Tiếp theo, có đến 3 doanh nghiệp sở hữu lượng tiền lớn bao gồm Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – Mã: VGI) với hơn 48.000 tỷ đồng, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (Mã: BSR) với hơn 43.000 tỷ đồng, Tập đoàn FPT (Mã: FPT) có hơn 40.000 tỷ đồng.

Năm 2025, PVN ghi nhận doanh thu thuần 632.209 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Xét theo cơ cấu hoạt động, mảng thương mại và phân phối tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đóng góp 433.284 tỷ đồng doanh thu. Đứng sau là lĩnh vực chế biến dầu khí với 166.498 tỷ đồng. Các mảng công nghiệp điện, công nghiệp khí, tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí và dịch vụ dầu khí chất lượng cao lần lượt mang về 58.802 tỷ đồng, 52.043 tỷ đồng, 41.028 tỷ đồng và 40.315 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí phát sinh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của PVN đạt 66.602 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 52.379 tỷ đồng trong năm 2025, cao hơn gần 40% so với năm trước.

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