Nga tuyên bố đánh trúng xưởng UAV ngụy trang trong trường quay điện ảnh ở Kiev

Nga khẳng định đã phá hủy một xưởng sản xuất UAV đặt trong khuôn viên Hãng phim Dovzhenko ở Kiev. Hình ảnh hiện trường xuất hiện các bộ phận nghi là cánh máy bay không người lái gây tranh cãi lớn.

Một cuộc không kích của Nga nhằm vào thủ đô Kiev đã làm dấy lên tranh cãi mới khi Moscow khẳng định họ phá hủy một cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV), trong khi phía Ukraine ban đầu cho rằng đây chỉ là kho chứa đạo cụ và phục trang điện ảnh.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/6 cho biết một trong những mục tiêu bị tấn công trong đợt không kích quy mô lớn qua đêm nhằm vào Kiev là một nhà kho nằm trong khuôn viên Hãng phim Dovzhenko.

Theo tuyên bố của Moscow, công trình này được sử dụng như một “xưởng sản xuất và hiệu chỉnh UAV tầm trung và tầm xa”.

Tuy nhiên, ngay sau vụ tấn công, đại diện Hãng phim Dovzhenko bác bỏ thông tin trên và khẳng định tòa nhà bị phá hủy chỉ là nơi lưu trữ các đạo cụ, phục trang và hiện vật điện ảnh có giá trị lịch sử từ thời Liên Xô.

Ông Andrey Donchik, Tổng giám đốc hãng phim, nói với truyền thông Ukraine rằng tên lửa đã đánh trúng trực tiếp tòa nhà.

“Vụ nổ đã phá hủy toàn bộ công trình và gây ra hỏa hoạn. Đây không phải là mảnh vỡ rơi xuống mà là một cú đánh trực diện. Nhìn vào mức độ tàn phá có thể thấy hầu như không còn gì để cứu vãn”, ông cho biết.

Đoạn video đã bị xóa của NV.ua (trái) được so sánh với ảnh chụp cánh máy bay không người lái FP-1 (phải). Ảnh: NV.ua.

Tuy nhiên, tranh cãi bùng phát khi những hình ảnh hiện trường do chính hãng phim và trang tin Ukraine NV.ua đăng tải cho thấy trong đống đổ nát xuất hiện nhiều bộ cánh máy bay xếp chồng lên nhau.

Theo RT, các bộ phận này có hình dạng tương đồng với cánh của dòng UAV FP-1 và FP-2 mà Ukraine được cho là đã sử dụng trong các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, các bài đăng chứa ảnh hiện trường được cho là đã bị xóa khỏi một số nền tảng mà không có giải thích chi tiết nào được đưa ra.

Moscow cho rằng đây là bằng chứng cho thấy cơ sở bị tấn công có liên quan đến hoạt động quân sự, trái ngược với tuyên bố ban đầu của phía Ukraine.

Trong khi đó, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận mới về những hình ảnh xuất hiện tại hiện trường.

Nga từ lâu cáo buộc Ukraine sử dụng nhiều cơ sở dân sự như nhà kho, công trình công cộng, cơ sở nông nghiệp và nhà máy công nghiệp để phục vụ hoạt động quân sự.

Theo đánh giá của Moscow, trong những năm gần đây Kiev đã phân tán mạng lưới sản xuất UAV thành nhiều cơ sở lắp ráp quy mô nhỏ trên khắp đất nước. Các cơ sở này chủ yếu lắp ráp UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và UAV cánh bằng tầm xa từ các linh kiện được nhập khẩu từ nước ngoài.

Nga khẳng định các cuộc tấn công của họ chỉ nhằm vào những mục tiêu quân sự hoặc cơ sở lưỡng dụng có liên quan đến hoạt động quốc phòng.

Ngược lại, Ukraine nhiều lần cáo buộc Moscow nhắm vào các mục tiêu dân sự, đặc biệt sau các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào những khu vực đô thị.

Vụ việc tại Hãng phim Dovzhenko hiện tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận giữa hai bên, trong bối cảnh cuộc chiến UAV giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang và các cơ sở sản xuất máy bay không người lái trở thành mục tiêu ưu tiên của cả hai phía.

Theo RT