Bộ Công an tìm kiếm các điển hình chuyển đổi số tham dự Vietnam Digital Awards 2026

Bộ Công an vừa có chỉ đạo triển khai tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026, nhằm phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư – Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an được tôn vinh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam các năm 2022 và 2024.

Văn phòng Bộ Công an (V01) có văn bản gửi tới công an các đơn vị, địa phương về thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ về việc tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026.

Trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã đồng ý chủ trương triển khai tham gia giải thưởng trong toàn lực lượng.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an giao công an các đơn vị, địa phương giới thiệu Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 đến các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên và cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu để đăng ký tham dự.

Đồng thời, các đơn vị chủ động rà soát, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp nổi bật, phù hợp với các tiêu chí của giải thưởng để giới thiệu cho Ban Tổ chức tham gia xét chọn, vinh danh.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an được trao giải thưởng năm 2024 với giải pháp “Dịch vụ công toàn trình cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam và Dịch vụ công cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài”.

Những năm gần đây, nhiều đơn vị và cá nhân thuộc Bộ Công an đã được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam nhờ các sáng kiến, nền tảng và giải pháp số có tác động tích cực đến người dân và xã hội.

Trong đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) là một trong những đơn vị nhiều lần đạt giải với các dịch vụ công trực tuyến và giải pháp số hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cũng ghi dấu ấn với các ứng dụng khai thác dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bệnh viện 199 - Bộ Công an được vinh danh tại VDA 2025 với Giải pháp số Quản trị thông minh cho bệnh viện.

Bên cạnh đó, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đã được vinh danh nhờ các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và trải nghiệm của người dân.

Ở hạng mục cá nhân, Thượng tá Vũ Thanh Nhân, Phó trưởng Phòng Ứng dụng CNTT và Quản lý hồ sơ xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an là một trong những gương mặt tiêu biểu được ghi nhận vì những đóng góp nổi bật cho hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn công tác.

Thượng tá Vũ Thanh Nhân, Phó Trưởng phòng Ứng dụng CNTT và Quản lý hồ sơ xuất nhập cảnh (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) là một trong ba cá nhân được vinh danh cá nhân trong giải VDA 2025.

Những thành tích này cho thấy chuyển đổi số đang ngày càng được triển khai sâu rộng trong lực lượng Công an nhân dân, tạo nền tảng để tiếp tục xuất hiện các mô hình, giải pháp và điển hình mới tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026.

Năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các mô hình, giải pháp, nền tảng số tiêu biểu; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số; đồng thời ghi nhận những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Việc Bộ Công an triển khai tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa các mô hình, sáng kiến và giải pháp chuyển đổi số hiệu quả trong lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời thúc đẩy quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo và giao Tạp chí điện tử VietTimes - cơ quan ngôn luận của Hội - trực tiếp tổ chức thực hiện. Qua 8 năm triển khai, giải thưởng đã trở thành diễn đàn uy tín nhằm tôn vinh các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, sản phẩm, dịch vụ và cá nhân có thành tựu nổi bật trong chuyển đổi số. Giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 400 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân, lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu. Riêng mùa giải thứ 8 năm 2025, có 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc được vinh danh, trong đó lần đầu tiên tôn vinh cá nhân tiên phong, khẳng định vai trò trung tâm của con người trong tiến trình chuyển đổi số. Bước sang mùa thứ 9, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam, đồng thời cho thấy sự trưởng thành rõ nét sau gần một thập kỷ tổ chức. Đọc Quy chế Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam TẠI ĐÂY.

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