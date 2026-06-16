Oanh tạc cơ hạt nhân B-52 rơi ngay sau khi cất cánh ở California

Máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ rơi ngay sau khi cất cánh tại căn cứ Edwards ở California. Toàn bộ 8 người trên khoang được xác nhận thiệt mạng.

Một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Không quân Mỹ đã rơi tại căn cứ không quân Edwards ở bang California, khiến toàn bộ 8 người trên khoang nghi không còn cơ hội sống sót.

Theo thông báo của Căn cứ Không quân Edwards, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h20 trưa ngày 15/6 (giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi chiếc B-52 cất cánh thực hiện một nhiệm vụ bay thử nghiệm thường lệ.

Chiếc máy bay thuộc biên chế Phi đoàn Thử nghiệm 412 mang theo 8 người, bao gồm quân nhân, nhân viên chính phủ và các nhà thầu tham gia chương trình nâng cấp hệ thống radar của dòng B-52.

Trong tuyên bố ban đầu, Không quân Mỹ cho biết “những dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ tai nạn không thể có người sống sót”. Các đội cứu hộ đã lập tức được triển khai tới hiện trường nhưng quy mô hư hại của máy bay là cực kỳ nghiêm trọng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ khu vực đường băng. Máy bay được cho là đã bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với mặt đất và gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Sau sự cố, căn cứ Edwards đã phong tỏa toàn bộ khu vực sân bay, đình chỉ hoạt động cất hạ cánh và chuyển hướng các chuyến bay đang trên đường tới căn cứ. Chính quyền căn cứ cũng tạm dừng cấp phép cho khách thăm quan nhằm tập trung toàn lực cho công tác ứng phó khẩn cấp.

Một trong những biểu tượng sức mạnh hạt nhân của Mỹ

B-52 Stratofortress là một trong những loại máy bay quân sự nổi tiếng nhất thế giới. Được đưa vào biên chế từ năm 1955, mẫu oanh tạc cơ này ban đầu được thiết kế để mang bom hạt nhân thả tự do trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Dù đã hơn 70 năm tuổi, B-52 vẫn là trụ cột trong lực lượng ném bom chiến lược của Mỹ nhờ hàng loạt chương trình hiện đại hóa kéo dài nhiều thập kỷ. Hiện Không quân Mỹ đang vận hành khoảng 76 chiếc B-52H và có kế hoạch duy trì chúng trong biên chế đến tận những năm 2050.

Các máy bay B-52 đã tham gia nhiều cuộc chiến từ Việt Nam, Iraq, Afghanistan cho tới các chiến dịch gần đây tại Trung Đông. Theo các nguồn tin quân sự Mỹ, dòng máy bay này cũng vừa được sử dụng trong các đợt không kích tầm xa nhằm vào Iran trong cuộc xung đột diễn ra đầu năm 2026.

Tai nạn nghiêm trọng hiếm gặp

Reuters dẫn các quan chức Mỹ cho biết đây là vụ rơi B-52 nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa được công bố và đang được điều tra.

Các chuyên gia hàng không quân sự nhận định việc một máy bay 8 động cơ gặp nạn ngay sau khi cất cánh thường có thể liên quan đến lỗi điều khiển, trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng hoặc sự cố phát sinh trong quá trình thử nghiệm các hệ thống mới. Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Đáng chú ý, vụ tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo một máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga cũng bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Irkutsk ở Siberia. Trong vụ việc đó, toàn bộ phi hành đoàn đã kịp nhảy dù thoát hiểm và không có thương vong dưới mặt đất.

Theo Reuters, AP