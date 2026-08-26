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Giá vàng SJC hôm nay có vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng?

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 26/8 giảm khoảng 37 USD/ounce so với phiên trước, nhưng vẫn duy trì trên vùng cao.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 26/8 giao dịch ở mức khoảng 4.647 USD/ounce, giảm 37 USD/ounce so với mức 4.684 USD/ounce trong phiên sáng 25/8.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.310 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 147,4 triệu đồng/lượng. So với mức 148,9 triệu đồng/lượng của sáng 25/8, giá vàng thế giới quy đổi giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 26/8 giảm nhẹ sau chuỗi tăng mạnh, nhưng vẫn duy trì ở vùng cao so với tuần trước. Ảnh: Reuters.

Dù điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng nay, giá vàng thế giới vẫn duy trì ở vùng cao. So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở mức khoảng 4.354 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn 293 USD/ounce, tương đương 6,7%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 601 USD/ounce, tương đương 14,8%.

Đà giảm nhẹ của vàng trong phiên sáng nay chủ yếu mang tính điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Dù vậy, xu hướng chung của kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ mềm mỏng hơn về lãi suất, trong khi nhu cầu trú ẩn vẫn duy trì khi thị trường còn thận trọng với triển vọng kinh tế Mỹ.

Giá vàng trong nước có giữ được mốc 150 triệu/lượng?

Giá vàng trong nước hôm nay sẽ được các thương hiệu cập nhật khi mở bán.

Tại phiên chiều 25/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 147,1-150,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 150-154 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 150-154 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn ở mức 154 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,9 triệu đồng/lượng so với vàng nhẫn SJC.

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