Từ an sinh xã hội đến đầu tư dài hạn, FLC đồng hành cùng sự phát triển của Lào Cai

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026, Tập đoàn FLC đã trao tặng 500 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội tỉnh Lào Cai nhằm góp phần hỗ trợ các chương trình an sinh, chăm lo đời sống người dân và phát triển cộng đồng tại địa phương.

Hoạt động tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của FLC, gắn kết giữa mục tiêu đầu tư với trách nhiệm xã hội tại những địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện.

Đầu tư gắn với trách nhiệm cộng đồng

Ngày 17/07/2026, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026 được tổ chức với sự tham dự của đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo nhiều địa phương cùng cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026. Ảnh: Báo Lào Cai

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, với không gian phát triển mới, Lào Cai hội tụ nhiều điều kiện để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

“Bên cạnh những lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên, Lào Cai xác định xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và chính quyền kiến tạo, đồng hành với doanh nghiệp là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số, công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư, ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai mô hình “cửa khẩu thông minh”, “luồng xanh thủ tục hành chính” và giao trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”, đồng chí Dương Quốc Huy nhấn mạnh.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn FLC đã trao tặng 500 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội tỉnh Lào Cai, góp phần hỗ trợ các chương trình chăm lo đời sống người dân, phát triển cộng đồng và thực hiện các hoạt động an sinh trên địa bàn.

Đại diện Tập đoàn FLC cho biết, song hành với hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh, doanh nghiệp luôn coi trách nhiệm xã hội là một trong những giá trị cốt lõi.

“Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự phát triển của địa phương. Mỗi dự án không chỉ hướng tới tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo việc làm, thúc đẩy du lịch và đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Khoản kinh phí trao tặng hôm nay là sự sẻ chia thiết thực, đồng thời thể hiện mong muốn được đồng hành lâu dài cùng tỉnh Lào Cai trên hành trình phát triển”, đại diện FLC chia sẻ.

Tập đoàn FLC trao tặng 500 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội tỉnh Lào Cai. Ảnh: BTC

Theo doanh nghiệp, hàng năm khoảng 2-5% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được Tập đoàn tái phân bổ dành cho các chương trình vì cộng đồng trên cả nước. Hàng loạt chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà ở, trao học bổng, hỗ trợ sinh kế…. cho người nghèo, người dân có thu nhập thấp được Tập đoàn duy trì thường niên tại nhiều địa phương.

Gia tăng giá trị cho du lịch địa phương

Không chỉ đồng hành thông qua các hoạt động xã hội, FLC cũng xác định đầu tư lâu dài là một trong những cách đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Tại Lào Cai, doanh nghiệp đang triển khai dự án FLC Highland Signature Sa Pa - dự án đô thị nghỉ dưỡng được quy hoạch trên diện tích gần 11,8 ha với định hướng bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao cho thị trường du lịch Sa Pa.

Dự án được phát triển theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng mật độ thấp với 120 sản phẩm, ưu tiên không gian xanh, cảnh quan và trải nghiệm lưu trú. Với vị trí sở hữu tầm nhìn hướng thung lũng Mường Hoa cùng lợi thế kết nối khu vực trung tâm Sa Pa, dự án sẽ bổ sung thêm nguồn cung lưu trú chất lượng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách trong nước và quốc tế.

Phối cảnh dự án FLC Highland Signature Sa Pa

Trong bối cảnh Sa Pa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam, đặc biệt khi nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như Cảng hàng không Sa Pa, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được triển khai, việc phát triển các dự án nghỉ dưỡng quy hoạch bài bản như FLC Highland Signature Sa Pa được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực đón khách, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

Khi đi vào vận hành, FLC Highland Signature Sa Pa không chỉ bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng cao mà còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp dịch vụ, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch - thương mại - dịch vụ của Sa Pa cũng như tỉnh Lào Cai.

Việc đồng thời triển khai các chương trình an sinh xã hội và đầu tư các dự án quy mô lớn cho thấy định hướng phát triển lâu dài của FLC tại Lào Cai. Với doanh nghiệp, giá trị của một dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay hiệu quả kinh doanh, mà còn ở khả năng tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh Lào Cai đang trở thành “hạt nhân” tăng trưởng mới của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, sự đồng hành của các doanh nghiệp như FLC được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút thêm dòng vốn đầu tư, nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.