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Tập đoàn lớn của Mỹ đầu tư vào hai sân bay Gia Lai

Yến Linh
Yến Linh

Chiều 22/07/2026, tại trụ sở Hà Nội, tập đoàn FLC và HAS Development Corporation (HASDC) - doanh nghiệp Hoa Kỳ có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác cảng hàng không tại khu vực Trung và Nam Mỹ - đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Dẫn đầu đoàn làm việc của HASDC là ông Agustin Arellano - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, cùng các thành viên cấp cao trong ban điều hành HASDC.

Về phía FLC có sự hiện diện của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn cùng đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Cú hích phát triển hạ tầng hàng không Gia Lai

Tại sự kiện, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HASDC Agustin Arellano đánh giá cao tầm nhìn phát triển, năng lực triển khai và tinh thần hợp tác của Tập đoàn FLC.

Ông cho biết quyết định đồng hành cùng FLC được HASDC đưa ra sau quá trình xúc tiến và làm việc thực tế trong suốt thời gian qua.

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(Từ trái qua) Ông Trần Quang Huy - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC và ông Michael Vũ Nguyễn - Giám đốc Boeing Việt Nam tại sự kiện

Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, triển khai các dự án tư nhân hóa sân bay, nhượng quyền khai thác và hợp tác công - tư (PPP) tại khu vực Trung và Nam Mỹ, HASDC cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng FLC để nghiên cứu các giải pháp phát triển hạ tầng hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho địa phương.

Ông Agustin Arellano cũng cho biết HASDC nhận được sự đồng hành của các tổ chức tài chính và sự hỗ trợ từ cơ quan chính phủ tại nhiều quốc gia. Do đó, công ty mong muốn cùng các đối tác xây dựng một nền tảng hợp tác bền vững, thúc đẩy quan hệ quốc tế và tạo ra những giá trị phát triển lâu dài.

“Tôi tin rằng đây sẽ là nền tảng vững chắc để mối quan hệ hợp tác giữa FLC và HASDC phát triển thành công”, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HASDC nói.

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Ông Agustin Arellano (giữa), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HASDC trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn FLC tại sự kiện.

Về phía Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực tài chính và uy tín hợp tác quốc tế của HASDC.

“HASDC đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, khảo sát hạ tầng hàng không và môi trường đầu tư tại Việt Nam một cách rất bài bản, chuyên nghiệp. Điều đó cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đầu tư vào thị trường hàng không Việt Nam”, Chủ tịch Tập đoàn FLC nói.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng cho biết, trong thời gian qua, Tập đoàn FLC đã tích cực làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai để trao đổi về định hướng nâng cấp hai cảng hàng không, đồng thời giới thiệu năng lực và kinh nghiệm quốc tế của HASDC nhằm tạo nền tảng cho quá trình hợp tác.

Trên cơ sở làm việc giữa các bên, đại diện Tập đoàn FLC và HASDC thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc Đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Theo đó, hai bên sẽ cùng nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp và mở rộng hai cảng hàng không tại Gia Lai, nhằm gia tăng công suất phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho Gia Lai và khu vực Duyên hải miền Trung.

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Đại diện Tập đoàn FLC và HASDC ký kết Hợp đồng nguyên tắc Đầu tư và nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku tại tỉnh Gia Lai.

Sau sáp nhập, Gia Lai là địa phương có diện tích lớn thứ 2 cả nước và là một trong số ít tỉnh, thành sở hữu lợi thế có tới hai sân bay tại hai khu vực động lực là Phù Cát và Pleiku.

Nhận thấy tiềm năng và dư địa phát triển lớn của tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC đã chủ động đề xuất nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng 2 sân bay kể trên theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và đã được tỉnh chấp thuận chủ trương vào ngày 10/7/2026.

Tăng cường hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

Sự kiện có sự tham dự của ông Michael Vũ Nguyễn - Giám đốc Boeing Việt Nam. Trong thời gian qua, ông Michael Vũ Nguyễn đã đồng hành cùng Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways, đồng thời kết nối và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn FLC với nhiều đối tác quốc tế, trong đó có HASDC.

Trước đó, thông qua sự kết nối của ông Michael Vũ Nguyễn, Tập đoàn FLC và HASDC đã phối hợp khảo sát thực địa, nghiên cứu chuyên sâu về hai sân bay Phù Cát và Pleiku.

Sự kiện còn có sự tham gia của ông Vũ Tú Thành - Quyền Giám đốc Điều hành Khu vực kiêm Trưởng đại diện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tại Việt Nam, tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Hoa Kỳ và các nước ASEAN. Và bà Hà Ngọc Anh - Giám đốc Defenova - đơn vị tư vấn chiến lược có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và phát triển kinh doanh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

“Tôi rất vinh dự khi được chứng kiến lần đầu tiên một doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia đầu tư vào lĩnh vực hàng không tại Việt Nam. Tôi tin rằng đây sẽ là nền tảng quan trọng để mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, thu hút các dòng vốn đầu tư từ Hoa Kỳ cũng như quốc tế vào Việt Nam trong thời gian tới,” Quyền Giám đốc Điều hành Khu vực kiêm Trưởng đại diện USABC tại Việt Nam nói.

Từ khóa:

#FLC #Trịnh Văn Quyết #HAS Development Corporation

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