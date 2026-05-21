MyTV phát sóng toàn bộ 104 trận FIFA World Cup 2026

Truyền hình MyTV của VNPT sẽ phát sóng toàn bộ 104 trận FIFA World Cup 2026, đồng thời bổ sung tính năng dữ liệu thể thao Sport Hub và các nội dung chuyên đề nhằm mở rộng trải nghiệm theo dõi giải đấu cho khán giả Việt Nam.

Ngày 21/5, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết nền tảng truyền hình MyTV sẽ đưa toàn bộ 104 trận đấu của giải đến khách hàng MyTV, Internet, di động của VNPT cùng người dùng Internet, di động tại thị trường Việt Nam. Đây là kết quả thỏa thuận mới đây giữa VNPT và VTV về phát sóng FIFA World Cup 2026.

Theo đại diện VNPT, toàn bộ hệ thống MyTV và nền tảng truyền dẫn đã được nâng cấp đảm bảo đáp ứng nhu cầu truy cập lớn trong thời gian diễn ra giải đấu. Các trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trên truyền hình MyTV, trên TV gia đình và hàng triệu thiết bị di động.

Bên cạnh các trận đấu trực tiếp, MyTV dự kiến cung cấp thêm một số chương trình chuyên đề về World Cup như Hành trình World Cup, Đường đến vinh quang, Dấu ấn huyền thoại và Phía sau trận đấu nhằm mở rộng nội dung theo dõi cho người hâm mộ.

Trước khi FIFA World Cup 2026 khởi tranh, người dùng MyTV dự kiến có thể theo dõi một số trận giao hữu của các đội tuyển quốc gia lớn như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Giao diện Sport Hub trên truyền hình MyTV.

Đồng thời, MyTV giới thiệu tính năng mới Sport Hub cập nhật các dữ liệu như lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dữ liệu trận đấu, thông tin cầu thủ, video highlight và các nội dung liên quan đến World Cup 2026 trên cùng một giao diện. Đây là nguồn dữ liệu tham khảo giúp khán giả theo dõi và phân tích diễn biến trận đấu.

Theo đơn vị phát triển, Sport Hub còn tích hợp khả năng phân tích diễn biến trận đấu và các khoảnh khắc nổi bật dựa trên dữ liệu như chuyển động cầu thủ, nhịp độ trận đấu hay bình luận trực tiếp.

Ngoài ra, MyTV tung ra chương trình khuyến mại hấp dẫn “Đường tới World Cup” với tổng trị giá lên tới hàng tỷ đồng. Ưu đãi đặc biệt bao gồm 1 giải nhất là 1 Điện thoại di động (iPhone) Apple 17 Pro Max 256GB, 10 giải nhì mỗi giải gồm 1 Tai nghe Bluetooth Apple AirPods 4 Active Noise Cancellation cùng hơn 16.000 phần quà hấp dẫn dành cho những khách hàng may mắn.