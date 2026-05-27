Tuyển Iran dự World Cup bị Mỹ từ chối cho lưu trú, Mexico ra tay đón

Chính phủ Mỹ từ chối cho đội tuyển Iran lưu trú, khiến đội phải tập huấn tại Mexico và chỉ sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng trong kỳ World Cup.

Ngày 25/5, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết, do chính phủ Mỹ từ chối tiếp đón đội tuyển bóng đá quốc gia Iran trong thời gian diễn ra kỳ World Cup này, nên đội tuyển Iran sẽ phải lưu trú tại Mexico và chỉ bay sang Mỹ vào đúng ngày diễn ra các trận đấu của họ.

Theo truyền thông Mỹ, bà Sheinbaum cho biết Iran sẽ thi đấu 3 trận thuộc bảng G từ ngày 11/6 đến 19/7, nhưng chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng họ không muốn đội tuyển Iran ở lại qua đêm trên lãnh thổ Mỹ. Sau đó, FIFA đã trao đổi với chính phủ Mexico về phương án thay thế.

Bà Sheinbaum nói: “Chúng tôi không có lý do gì để tước quyền ở lại Mexico của họ (đội tuyển Iran)”. Bà cũng tuyên bố Mexico sẽ cho phép đội tuyển Iran thiết lập căn cứ tập huấn trên lãnh thổ nước này nhằm tránh các hạn chế visa từ phía Mỹ.

Theo các báo, đội tuyển Iran sẽ từ Mexico tới Mỹ thi đấu ba trận trong vòng bảng: Gặp tuyển New Zealand tại Los Angeles ngày 15/6; gặp tuyển Bỉ cũng tại Los Angeles ngày 21/6 và gặp tuyển Ai Cập tại Seattle vào ngày 26/6.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố hoan nghênh Iran tham dự World Cup, nhưng cho rằng đội tuyển Iran “không nên ở lại Mỹ vì sự an toàn của chính họ”.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, ông Mehdi Taj hôm 23/5 cho biết trong thời gian World Cup, đại bản doanh tập luyện của đội sẽ được chuyển từ bang Arizona sang thành phố biên giới Tijuana của Mexico. FIFA ngày 25/5 cũng đã xác nhận thông tin này.

Ông Mehdi Taj bổ sung rằng quyết định trên sẽ giúp tránh các rắc rối liên quan đến visa, đồng thời cho phép các cầu thủ bay thẳng từ Iran tới Mexico.

Kể từ khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran hôm 28/ 2, công tác tổ chức liên quan đến đội tuyển Iran tại World Cup đã thu hút nhiều chú ý. Cuộc chiến giữa Mỹ-Iran từng làm dấy lên nghi vấn liệu Iran có cử đội tuyển tới Mỹ tham dự World Cup hay không.

Hồi tháng 3, ông Mehdi Taj từng cho biết Iran đã đàm phán với FIFA về khả năng chuyển các trận vòng bảng sang Mexico vì lý do an ninh. Bà Sheinbaum cũng tuyên bố Mexico sẵn sàng đăng cai các trận đấu của đội tuyển Iran, tuy nhiên FIFA cuối cùng vẫn giữ nguyên lịch thi đấu ban đầu.

Đội tuyển Iran đứng đầu bảng ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á năm 2025, qua đó giành vé tham dự World Cup lần thứ tư liên tiếp.

Truyền thông Iran ngày 26/5 đưa tin Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali cho biết, dù chiến sự ở Trung Đông vẫn đang tiếp diễn, FIFA đã cam kết đội tuyển bóng đá nam Iran sẽ được cấp visa để tham dự kỳ World Cup tổ chức tại Mỹ vào tháng 6 tới.

Theo Iranian Students News Agency (ISNA) dẫn lời ông Ahmad Donyamali: “Chủ tịch FIFA đã cam kết rằng tất cả các cầu thủ đều sẽ được cấp visa. Không có lý do gì khiến các cầu thủ của chúng ta không được cấp visa”.

Ông nói thêm: “Tôi hy vọng mọi điều kiện sẽ được đáp ứng để đội tuyển quốc gia có thể tham dự giải đấu một cách bình tĩnh và có trật tự”.

Bộ trưởng Thể thao Iran cho biết các quốc gia đăng cai World Cup có nghĩa vụ cấp visa cho toàn bộ các đội tham dự, bao gồm cầu thủ và đội ngũ hậu cần.

Ông cho biết: “Đội tuyển Iran dự kiến sẽ nhận được visa nhập cảnh nhiều lần do Mỹ cấp tại Mexico”.

Liên đoàn bóng đá Iran cho biết trong thời gian diễn ra giải đấu, đội tuyển nước này sẽ đóng quân tại thành phố Tijuana của Mexico nằm sát biên giới Mỹ và Mexico.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận của báo giới về việc không cho phép đội tuyển Iran tới Mỹ thi đấu được lưu trú.

Theo UDN, HK01