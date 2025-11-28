Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch thành phố Hà Nội

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết Bộ Chính trị đã có quyết định về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Ông Nguyễn Đức Trung được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Quang Dương cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đối với ông Vũ Đại Thắng.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Đại Thắng. Ảnh: Vietnamnet.

Tại kỳ họp chiều nay, HĐND thành phố quyết nghị cho ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân.

100% các đại biểu HĐND có mặt đã tán thành việc bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê Hà Nội, có nền tảng chuyên môn về kinh tế, luật và quan hệ quốc tế, từng học thạc sĩ tại Đại học Waseda (Nhật Bản). Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XII và là Ủy viên Trung ương khóa XIII.

Ông Thắng có 20 năm gắn bó với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lần lượt trải qua các vị trí chuyên viên kinh tế đối ngoại, chuyên viên lĩnh vực dịch vụ, rồi giữ chức Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế.

Từ năm 2014, ông được luân chuyển về địa phương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam và được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2018, ông trở lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư với cương vị Thứ trưởng, phụ trách nhiều mảng điều hành của Bộ.

Năm 2020, ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và 4 năm sau được Bộ Chính trị điều động ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 9/2025, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục là người chịu trách nhiệm dẫn dắt tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.