Sửa đổi đồng bộ 3 luật về đất đai, nhà ở, bất động sản: Thủ tướng nêu các yêu cầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc sửa đổi 3 luật phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kiểm soát chặt quyền lực trong xây dựng pháp luật, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi, đánh giá đầy đủ tác động và tránh phát sinh khoảng trống, xung đột pháp lý.

Sáng 9/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ và trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trước đó, ngày 28/7, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 21 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, trong đó xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có ý kiến kết luận, định hướng phát triển nhà ở tại Thông báo số 64 hồi tháng 5.

Trung ương yêu cầu trong năm 2026 phải sửa đổi, ban hành đồng bộ Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Theo kế hoạch, 3 dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào cuối năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là 3 luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới; nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng, Thủ tướng yêu cầu phải tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, trình dự thảo luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là 3 luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới. Ảnh: VGP.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc, quy định kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật; lấy ý kiến đồng thời về cả 3 luật một cách rộng rãi, thực chất với đối tượng chịu tác động, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể… và khi lấy ý kiến nhân dân phải giải thích rất rõ mục tiêu, nội hàm chính sách, tránh cách hiểu khác nhau hoặc không hiểu rõ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ chủ trì soạn thảo cầu thị, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục các ý kiến để dự thảo luật khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thực chất.

Các đơn vị cần đánh giá tác động đầy đủ khi xây dựng và ban hành chính sách, rà soát kỹ quy định xử lý chuyển tiếp, tránh tình trạng có khoảng trống hoặc xung đột pháp lý khi triển khai thực hiện làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, chịu trách nhiệm về tính đồng bộ, thống nhất pháp luật khi các dự án luật được Quốc hội thông qua, không để xảy ra tình trạng luật được ban hành nhưng không triển khai được do vướng mắc của luật khác có liên quan.

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng yêu cầu rà soát, xác định những nhóm chính sách đưa vào các dự án luật và những nhóm chính sách đưa vào văn bản hướng dẫn.

Thủ tướng lưu ý phải thực sự cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tránh tình trạng trên bộ giảm nhưng dưới địa phương tăng, gây ra những điểm nghẽn, rào cản với phát triển; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện, kết nối, liên thông dữ liệu về đất đai, nhà ở, bất động sản…

Thủ tướng phân công các Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo; Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định các dự án luật; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9.