Nga muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Nghiên cứu hợp tác về năng lượng mới, công nghệ y sinh

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Nga, đồng thời cho rằng hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy mạnh mẽ hơn đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng. Sau thành công của Tập đoàn TH, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Nga và khuyến khích các doanh nghiệp Nga đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương, Thủ tướng Nga cho rằng hai bên cần nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tạo kết nối chiến lược mới thông qua hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là đường sắt, đường biển và đường hàng không.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư; có các giải pháp phù hợp đối với những vấn đề thuế quan, hạn ngạch, vận tải, logistics và tiếp cận thị trường, tăng sự hiện diện thương mại của Việt Nam tại Nga.

Nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) mà Nga là một thành viên, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước EAEU mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước. Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mikhail Mishustin nhất trí khoa học - công nghệ là lĩnh vực nhiều tiềm năng trở thành một động lực mới cho quan hệ song phương. Hai bên nhất trí nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng mới, công nghệ y sinh…

Theo Thủ tướng Mikhail Mishustin, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin sẽ tạo thêm xung lực mạnh mẽ, xác định những định hướng chiến lược quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Duma Nga cam kết thúc đẩy các thỏa thuận Việt - Nga

Trưa cùng ngày, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại Thủ đô Moskva, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và khẳng định Duma Quốc gia và các lực lượng chính trị tại Duma ủng hộ việc tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Theo ông, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga sẽ tạo dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội.

Khẳng định dù có thể còn khác biệt, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh tất cả các đảng phái trong Duma Quốc gia Nga đều ủng hộ Việt Nam và đồng thuận trong việc tăng cường phát triển quan hệ hợp tác giữa Nga với Việt Nam.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga sẽ làm hết sức mình để triển khai các cam kết, thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển ngày càng sâu sắc và hiệu quả.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: TTXVN.

Về phía Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga, coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết quan hệ Việt Nam - Nga đã trải qua nhiều thập kỷ, được thử thách qua thời gian và những biến động của tình hình thế giới, trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc. Việt Nam mong muốn Nga tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy nền tảng tốt đẹp đó, đồng thời bổ sung những nội hàm hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đây là cơ chế hợp tác đặc biệt, thiết thực, tạo điều kiện để cơ quan lập pháp hai nước tăng cường quan hệ song phương.

Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước là tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận đạt được ở cấp cao nhất.

Ông nhấn mạnh hợp tác nghị viện cần hướng vào những vấn đề cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển các quyết định và định hướng chính trị của lãnh đạo hai nước thành những kết quả mà người dân và doanh nghiệp hai nước có thể trực tiếp thụ hưởng.

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò của cơ quan lập pháp trong tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các dự án hợp tác năng lượng dài hạn; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật về năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực.