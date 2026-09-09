Doanh nghiệp trả lương không đúng hạn có thể bị phạt tới 100 triệu đồng, đồng thời phải trả đủ tiền lương chậm trả hoặc trả thiếu cùng khoản tiền lãi cho người lao động.

Ngày mai (10/9), Nghị định 283/2026/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ có hiệu lực. Nghị định được Chính phủ ban hành ngày 15/7 thay thế Nghị định 12/2022.

Theo Điều 23 Nghị định 283, trả lương không đúng hạn là một trong những hành vi vi phạm quy định về tiền lương. Mức phạt đối với cá nhân được xác định theo số lượng người lao động bị vi phạm.

Cụ thể, người sử dụng lao động vi phạm với từ 1-10 người lao động bị phạt 5-10 triệu đồng; từ 11-50 người bị phạt 10-20 triệu đồng; từ 51-100 người, mức phạt là 20-30 triệu đồng; từ 101-300 người, 30-40 triệu đồng; từ 301 người trở lên, 40-50 triệu đồng.

Các mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân. Với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Như vậy, doanh nghiệp có thể bị phạt tới 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho từ 301 người lao động trở lên.

Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động còn phải trả đủ số tiền lương còn thiếu và khoản tiền lãi tương ứng với số tiền lương chậm trả hoặc trả thiếu theo quy định.

Chậm trả lương có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Ảnh: VGP.

Người sử dụng lao động không trả hoặc trả không đủ, cùng kỳ trả lương, một khoản tiền cho người lao động tương đương mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp người lao động không thuộc diện tham gia các loại bảo hiểm này sẽ bị phạt theo số lượng người vi phạm.

Cụ thể, mức phạt từ 3-5 triệu đồng nếu vi phạm từ 1-10 người lao động; 5-8 triệu đồng nếu từ 11-50 người; 8-12 triệu đồng nếu từ 51-100 người; 12-15 triệu đồng nếu từ 101-300 người; và 15-20 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người trở lên.

Ngoài hình thức xử phạt, người sử dụng lao động vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 23, người sử dụng lao động phải trả đủ số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động, cộng với khoản tiền lãi được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất do các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 23, người sử dụng lao động phải trả đủ cho người lao động khoản tiền tương đương mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, cộng với tiền lãi tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất do các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Ngoài hành vi chậm trả lương, Nghị định 283 còn áp dụng cùng khung xử phạt đối với nhiều vi phạm khác như không trả hoặc trả không đủ tiền lương theo hợp đồng lao động; không trả đủ tiền làm thêm giờ, làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc; khấu trừ tiền lương trái quy định hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu tiền lương của người lao động.