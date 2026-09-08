Hà Nội nghiên cứu không gian ngầm đa tầng quanh Hồ Gươm

Phương án quy hoạch đang lấy ý kiến nghiên cứu không gian ngầm đa tầng quanh Hồ Gươm, kết nối ga C9 và phát triển theo định hướng TOD, kết hợp giao thông, đỗ xe, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng.

Từ nay hết ngày 26/9, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Theo hồ sơ đang được lấy ý kiến, phương án điều chỉnh cập nhật, bổ sung hai tuyến đường sắt đô thị số 2 và số 2A trong Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tỷ lệ 1/2.000, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh khoảng 32,51 ha, nằm trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, trong vùng lõi lịch sử của Hà Nội.

Ranh giới khu vực nghiên cứu gồm phía Bắc giáp phố Cầu Gỗ; phía Tây trùng chỉ giới đường đỏ phố Hàng Trống; phía Nam giáp phố Hai Bà Trưng; phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ và phố Trần Quang Khải.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Hà Nội. Ảnh: N.H.

Theo phương án, tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, được cập nhật cùng vị trí ga ngầm C9. Không gian đi bộ trong khu vực nghiên cứu được định hướng kết nối với nhà ga.

Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2A, hồ sơ cập nhật hướng tuyến theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tuyến được định hướng đi ngầm dưới các phố Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền và Lê Thánh Tông, qua khu vực phía Nam hồ Hoàn Kiếm, nơi tập trung nhiều công trình lịch sử, văn hóa, thương mại và dịch vụ.

Tuy nhiên, hồ sơ hiện chưa xác định cụ thể vị trí nhà ga của tuyến số 2A trong phạm vi nghiên cứu. Hồ sơ nêu hướng tuyến và vị trí chính xác các nhà ga sẽ được xác định theo dự án riêng, sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Nghiên cứu không gian ngầm đa chức năng

Về giao thông, hạ tầng và không gian ngầm, phương án định hướng nghiên cứu đồng bộ giao thông mặt đất với không gian dưới lòng đất, bảo đảm kết nối giữa hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực phát triển mới.

Không gian ngầm được nghiên cứu theo hướng đa chức năng, kết hợp giao thông, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ, văn hóa và các chức năng hỗ trợ phù hợp.

Tại các khu vực quảng trường, công viên, phương án nghiên cứu bố trí từ 3 đến 3,5 tầng hầm, đồng thời nghiên cứu hình thành tổ hợp kết nối với ga ngầm C9 theo định hướng TOD, kết hợp các chức năng văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Mục tiêu của giải pháp tổ chức không gian ngầm là tăng cường kết nối giữa mặt đất và lòng đất tại các điểm giao thông trọng điểm, quảng trường, công viên và các công trình công cộng lớn.

Hệ thống đi bộ và các không gian tiện ích dưới lòng đất được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, đỗ xe trên mặt đất, đồng thời mở rộng không gian phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại và dịch vụ cộng đồng tại khu vực trung tâm.

Tại khu vực trụ sở UBND thành phố và vườn hoa Lý Thái Tổ, phương án đề xuất nghiên cứu hệ thống hầm chung 4 tầng, kết hợp các chức năng giao thông, đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và các chức năng công cộng, dịch vụ phù hợp.

Hệ thống này được nghiên cứu kết nối với ga C9. Theo định hướng quy hoạch, các công trình dưới mặt đất được tổ chức tại những khu vực trọng điểm, gắn với công trình công cộng, quảng trường, công viên và các đầu mối giao thông.

Đối với phần công trình hạ tầng, cảnh quan và công cộng trên mặt đất sau đầu tư, phương án dự kiến bàn giao thành phố quản lý. Với phần không gian ngầm có chức năng khai thác thương mại, dịch vụ, hồ sơ đề xuất nghiên cứu, xác định rõ phạm vi, ranh giới, chức năng và cơ chế đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác phù hợp.

Tại khu vực Nhà hát Lớn và cụm không gian văn hóa - nghệ thuật phía Nam, phương án đồng thời nghiên cứu tổ chức 4 tầng hầm gắn với các công trình văn hóa, nghệ thuật và không gian công cộng.

Các tuyến đi bộ ngầm được đề xuất nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực Tràng Tiền, Nhà hát Lớn và các không gian lân cận.

Tuy nhiên, đây mới là định hướng tổ chức không gian ngầm trong khu vực. Hồ sơ chưa có cơ sở để xác định hệ thống bốn tầng hầm tại Nhà hát Lớn sẽ kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt đô thị số 2A hoặc bố trí một nhà ga của tuyến tại đây.

Đối với khu vực hồ Hoàn Kiếm và các quảng trường trung tâm, không gian ngầm được nghiên cứu theo hướng hỗ trợ hệ thống không gian công cộng và giao thông đi bộ trên mặt đất, đồng thời bảo đảm kết nối với các khu vực chức năng xung quanh.

Phạm vi và giải pháp xây dựng không gian ngầm phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ mặt nước, cảnh quan và các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc.

Phương án cũng nghiên cứu tổ chức không gian ngầm đa tầng kết hợp các tuyến đi bộ ngầm, qua đó góp phần giải quyết áp lực về giao thông, đỗ xe, không gian đi bộ và hạ tầng công cộng tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Lớn, đặc biệt vào các dịp lễ, cuối tuần.

Nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai, các giải pháp này có thể góp phần tăng cường kết nối đô thị, mở rộng không gian phục vụ hoạt động văn hóa, du lịch và dịch vụ, đồng thời khai thác hiệu quả hơn không gian ngầm khu vực trung tâm Hà Nội.

Hiện hồ sơ quy hoạch đang được lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, các chuyên gia, tổ chức và nhân dân trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Những nội dung nêu trên mới là định hướng quy hoạch, không thay thế các bước lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật.