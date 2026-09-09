Chủ khách sạn Daewoo Hà Nội tiếp tục báo lỗ, khất nợ hơn 3.000 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu

CTCP Bông Sen - chủ khách sạn Daewoo Hà Nội - đang đối mặt áp lực tài chính lớn khi hơn 3.000 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu vẫn chưa thể thanh toán.

CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 với khoản lỗ sau thuế hơn 316 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 355 tỷ đồng cùng kỳ.

Trước đó, vào năm 2025, Bông Sen lỗ sau thuế hơn 678 tỷ đồng. Năm trước đó lợi nhuận sau thuế âm 752 tỷ đồng, năm 2023 lỗ hơn 668 tỷ đồng.

Kinh doanh thua lỗ nhiều năm liền khiến công ty gánh khoản lỗ luỹ kế lên tới 3.733 tỷ đồng tính đến cuối quý II năm nay.

Là đơn vị kiểm toán cho Bông Sen, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho biết không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Vì vậy “chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ”, A&C nhấn mạnh.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu Bông Sen giảm từ 4.539 tỷ đồng xuống 3.835 tỷ đồng do khoản lỗ luỹ kế tăng lên.

Nợ phải trả cũng tăng vọt, từ mốc 9.076 tỷ đồng lên ngưỡng 9.800 tỷ đồng. Sự gia tăng đến từ khoản “nợ phải trả khác” tăng 17% đạt gần 5.000 tỷ đồng vào cuối quý II/2026, đặc biệt là “chi phí phải trả ngắn hạn” tăng 2.256 tỷ đồng lên 3.029 tỷ đồng.

Việc nợ phải trả gia tăng nhanh chóng làm thay đổi các chỉ số an toàn vốn của Bông Sen, đẩy hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu từ 2 lần lên 2,56 lần và hệ số nợ trên tổng tài sản từ 0,67 lần lên 0,72 lần.

Khất nợ hơn 3.000 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu

Trong công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tại ngày 30/6/2026, Bông Sen còn dư nợ gốc 4.800 tỷ đồng đối với lô trái phiếu BSECH2126003.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 15/10/2021, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 15/10/2026. Lãi suất trả lãi trong kỳ lên tới 15,75%/năm.

Trong kỳ báo cáo từ ngày 1/1 đến 30/6, Bông Sen cho biết công ty có nghĩa vụ thanh toán hơn 3.009 tỷ đồng tiền lãi nhưng toàn bộ khoản này chưa được thanh toán. Nguyên nhân chậm thanh toán là tài khoản công ty đang bị phong tỏa.

Nguồn: HNX.

Đây không phải lần đầu Bông Sen vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với lô trái phiếu này.

Theo báo cáo về tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu, doanh nghiệp cho biết đã tuân thủ các kỳ thanh toán lãi 1, 2 và 3 trong năm 2022, nhưng vi phạm kỳ thanh toán lãi 4 và 5 do tài khoản thanh toán bị phong tỏa trong bối cảnh liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát.

Cổ phần khách sạn Daewoo là tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu

Lô trái phiếu BSECH2126003 được phát hành nhằm phục vụ kế hoạch đầu tư, phát triển dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ tại số 152 Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM.

Để bảo đảm cho nghĩa vụ của khoản huy động này, Bông Sen sử dụng một danh mục tài sản gồm bất động sản, động sản hiện hữu và tài sản hình thành trong tương lai của doanh nghiệp cùng một số bên thứ ba.

Nguồn: HNX.

Trong số tài sản bảo đảm có phần vốn góp trị giá 180 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức, thuộc sở hữu của bà Trần Thị Phơ.

Một tài sản đáng chú ý khác là 63,45 triệu cổ phần phổ thông tại CTCP Daeha, tương đương 69,9% vốn điều lệ doanh nghiệp này. Số cổ phần có tổng mệnh giá hơn 634,48 tỷ đồng, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Hợp Thành 1 và được sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ trái phiếu khi đáp ứng các điều kiện thế chấp.

Ai đang là chủ của khách sạn Daewoo Hà Nội?

Khách sạn Daewoo Hà Nội tọa lạc tại số 360 Kim Mã (Hà Nội) là một trong những khách sạn 5 sao lâu đời và nổi tiếng bậc nhất Thủ đô với nhiều tiện ích cao cấp từ phòng ngủ, cho đến nhà hàng, trung tâm hội nghị.

Khách sạn này từng là nơi lưu trú của nhiều nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao trên thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều đoàn khách quốc tế.

Tại phiên toà giữa tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan xác nhận Bông Sen là thuộc gia đình bà và đang nắm giữ 93,6 % cổ phần tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan đã đề nghị bán khách sạn này để nộp tiền khắc phục hậu quả cho vụ án.

Tuy nhiên, tại biên bản nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023, ban lãnh đạo Bông Sen khẳng định với cổ đông, công ty chỉ thanh lý tài sản sau khi có kết luận và phương án xử lý của Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Khách sạn Daewoo Hà Nội về đêm. Ảnh: Daewoo Hà Nội.

Về Bông Sen, đây là một trong những doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Năm 2015, doanh nghiệp này từng chi hàng nghìn tỷ đồng để mua cổ phần chi phối CTCP Deaha - chủ sở hữu khách sạn Daewoo.

Tại TP.HCM, Bông Sen vận hành nhiều khách sạn, nhà hàng có vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm như: Khách sạn Palace, khách sạn Bông Sen 1, khách sạn Bông Sen 2, nhà hàng Lemongrass, nhà hàng Vietnamese House…