Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng kết nối giới trẻ Việt - Nga

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các tổ chức hữu nghị Việt - Nga nghiên cứu những hình thức kết nối thiết thực, phù hợp với giới trẻ, góp phần viết tiếp những chương mới trong quan hệ hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều 7/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt do ông Vladimir Petrovich Buyanov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt dẫn đầu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các cựu chiến binh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Petrovich Buyanov cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn ngay khi vừa đến Moskva. Ông cho biết các thành viên trong đoàn đều từng công tác tại Việt Nam, có tình cảm yêu mến và gắn bó đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt. Ảnh: TTXVN.

Thông báo về hoạt động của Hội, theo ông Vladimir Petrovich Buyanov, Hội Hữu nghị Nga - Việt chủ yếu hướng các hoạt động tới đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên, mong muốn thu hút thế hệ trẻ tham gia hoạt động của hội vì các thành viên hiện đều đã cao tuổi. Với sự tham gia của thế hệ trẻ, truyền thống đoàn kết, mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa hai nước sẽ tiếp tục được duy trì và không ngừng phát triển.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã luôn tích cực giúp đỡ các hoạt động của cả hai hội; đồng thời, cộng đồng người Việt Nam tại Moskva cùng các tổ chức khác cũng đã hỗ trợ triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga thành công tốt đẹp, ông Vladimir Petrovich Buyanov khẳng định tin tưởng những kết quả đạt được sẽ tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước, đồng thời cũng tạo điều kiện tiếp tục phát huy hoạt động của các hội.

Trong không khí ấm áp, thân tình, đại diện Hội Cựu chiến binh Nga đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp và các hoạt động có ý nghĩa của hội viên, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm đối với Tổ quốc; đồng thời trao những món quà kỷ niệm thể hiện tình cảm sâu đậm, gắn bó đối với Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hoạt động của Hội Cựu chiến binh và Hội Hữu nghị Nga - Việt, trân trọng các hội viên đã có nhiều sáng kiến, triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian qua, nổi bật là những cuộc gặp của các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô, những hoạt động giao lưu giữa các cựu chiến binh hai nước, các cuộc thi tranh, ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Nga dành cho thiếu nhi...

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các Hội phát huy vai trò.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội Cựu chiến binh Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt tiếp tục cùng các tổ chức nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy ngoại giao nhân dân. Trong đó, cần nghiên cứu các hình thức kết nối thiết thực, phù hợp với giới trẻ - lực lượng trực tiếp kế thừa và viết nên những chương mới trong quan hệ Việt Nam - Nga, đồng thời tạo dựng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.