Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam kiến nghị sửa đổi, bổ sung gì vào luật đất đai?

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đề nghị cần cập nhật quy định về đất đai cho phù hợp với Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo đột phá trong phát triển y tế tư nhân và thúc đẩy xã hội hóa y tế.

Định hướng chiến lược cho phát triển y tế tư nhân

Ngày 9/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về “một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong quản lý, sử dụng đất đai đối với các dự án y tế.

Một loạt giải pháp mang tính đột phá được nêu rõ: khuyến khích đầu tư tư nhân và hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế; ưu tiên quỹ đất sạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất linh hoạt cho y tế; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất sạch; miễn, giảm tiền sử dụng đất và thuế đất với cơ sở y tế trong nước; không áp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở y tế phi lợi nhuận; ưu tiên sử dụng trụ sở công dôi dư để làm cơ sở y tế.

GS.TS Nguyễn Văn Đệ góp ý về Luật đất đai (sửa đổi)

Luật Đất đai sửa đổi cần đồng bộ với nghị quyết của Đảng

Trên cơ sở Nghị quyết 72, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (BVTNVN) đã góp ý về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024 và cho rằng Dự thảo chưa phản ánh đầy đủ tinh thần đổi mới của Nghị quyết 72-NQ/TW, đặc biệt trong vấn đề đất đai cho y tế tư nhân.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội BVTNVN, sự thiếu đồng bộ này có thể cản trở tiến trình xã hội hóa y tế, làm giảm động lực đầu tư của khu vực tư nhân, trong khi mục tiêu mà Đảng đặt ra là đến năm 2025 tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%, năm 2030 đạt 15%. Hiện nay, tỷ lệ này mới chỉ khoảng 7%.

“Việc sửa đổi luật không chỉ cần phù hợp với Luật Đất đai 2024 mà còn phải thể hiện tinh thần đột phá của Nghị quyết 72-NQ/TW, tránh “thị trường hóa hình thức” trong y tế – lĩnh vực mang tính an sinh xã hội”, GS Đệ nhấn mạnh.

Chia sẻ với VietTimes chiều nay, 15/9, GS Đệ cho biết một số kiến nghị sửa đổi trọng tâm trong lĩnh vực này gồm: Đề nghị bổ sung “xây dựng cơ sở y tế bao gồm cả công lập và tư nhân”, nhằm khẳng định y tế tư nhân cũng phục vụ lợi ích công cộng, tránh tình trạng dự án BV tư nhân bị kéo dài do vướng mắc trong thu hồi đất.

Hiệp hội cũng đề nghị bổ sung đất xây dựng BV tư nhân vào Luật Đất đai 2024 vì “hiện nay chỉ y tế công lập được ưu đãi, trong khi y tế tư nhân cũng tham gia bảo hiểm y tế, phòng chống dịch, khám nhân đạo. Việc bổ sung quy định này sẽ khuyến khích tư nhân đầu tư, đồng thời có cơ chế hậu kiểm để tránh lạm dụng”.

Vấn đề thứ ba Hiệp hội BVTNVN kiến nghị là bổ sung quy định miễn đấu giá/đấu thầu đối với dự án xây dựng BV tư nhân thực hiện chức năng xã hội hóa. Theo Hiệp hội, nếu giữ nguyên quy định hiện hành, nhiều dự án y tế sẽ khó triển khai vì chi phí đấu thầu cao, ưu tiên nhà đầu tư tài chính thay vì đơn vị có chuyên môn y tế.

Hiệp hội BVTNVN cũng đề nghị làm rõ thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh. Theo GS Đệ, Điểm p khoản 3 Điều 124 Dự thảo Luật hiện quy định “các trường hợp khác do UBND tỉnh quyết định”, được cho là mơ hồ, tiềm ẩn nguy cơ lạm quyền hoặc trì hoãn, nên cần quy định chi tiết, minh bạch hơn để đảm bảo tính khả thi và tránh rủi ro pháp lý.

Bảo đảm công bằng thể chế giữa y tế công và tư giúp chăm sóc sức khoẻ nhân dân tốt hơn

Cần khơi thông nguồn lực xã hội cho y tế

Theo GS Nguyễn Văn Đệ, những góp ý của Hiệp hội BVTNVN dựa trên chủ trương nhất quán của Đảng về xã hội hóa y tế (Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2017, Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025), chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng về ưu tiên đất cho y tế, cũng như thực tiễn triển khai Luật Đất đai 2024 còn nhiều vướng mắc.

Trong bối cảnh già hóa dân số, dịch bệnh và biến đổi khí hậu, nhu cầu đầu tư vào y tế ngày càng cấp bách. Nếu không khắc phục kịp thời bất cập về đất đai, sẽ khó huy động nguồn lực tư nhân – yếu tố giúp giảm tải cho y tế công và nâng cao chất lượng KCB.

Theo Hiệp hội, việc sửa đổi Luật Đất đai lần này cần thể hiện rõ tinh thần đổi mới của Nghị quyết 72-NQ/TW, đảm bảo đồng bộ với Luật Đầu tư 2020, Luật KCB 2023 và Luật Đấu thầu 2023.

"Việc thể chế hóa kịp thời sẽ mở đường cho các dự án BV tư nhân, trở thành công cụ hữu hiệu trong việc khơi thông nguồn lực, thúc đẩy xã hội hóa, bảo đảm công bằng thể chế giữa y tế công và tư", GS Đệ nhấn mạnh.