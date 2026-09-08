Đà Nẵng phát động Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế”

Ngày 8/9, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng (YBA Đà Nẵng) chính thức khởi xướng Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” với sứ mệnh “Viết tiếp câu chuyện tử tế”. Chương trình hướng đến tìm kiếm, ghi nhận và lan tỏa những con người, hành động cùng câu chuyện đẹp đang góp phần làm nên một Đà Nẵng văn minh, nhân văn và đáng sống.

Ông Mai Minh Vương, Chủ tịch YBA Đà Nẵng, cho biết giải thưởng tiếp nối thành công của 5 lần tổ chức Giải thưởng “Nụ cười công chức” nhằm tôn vinh cán bộ, công chức tận tâm. Trong giai đoạn phát triển mới của thành phố sau hợp nhất, YBA muốn mở rộng phạm vi để góp phần xây dựng Đà Nẵng văn minh hơn.

“Để đạt được điều này, cần sự cộng hưởng của cả ba lực lượng: công chức phụng sự – doanh nhân trách nhiệm – công dân văn minh. Giải thưởng không chỉ vinh danh cá nhân, mà tìm kiếm những câu chuyện thật, hành động thật, con người thật để lan tỏa và nhân rộng giá trị tốt đẹp trong cộng đồng”, ông Vương nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi họp báo Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khởi xướng. Ảnh DT.

Theo Chủ tịch YBA, qua hơn 25 năm hoạt động, các thế hệ doanh nhân trẻ Đà Nẵng luôn mong muốn đóng góp nhiều hơn cho thành phố. Giải thưởng lần này chính là cách “viết tiếp câu chuyện tử tế”, bắt đầu từ việc ghi nhận những điều bình dị đang diễn ra mỗi ngày.

“Sự tử tế chính là ‘chỉ số tín nhiệm’ giúp Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, đáng đầu tư và đáng tin cậy. Tài sản quý giá nhất của một thành phố chính là con người, và tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, thân thiện đã trở thành một phần ‘DNA’ của người Đà Nẵng”, ông Vương chia sẻ thêm.

Giải thưởng dự kiến vinh danh tối đa 15 gương tiêu biểu, với tối đa 5 trường hợp ở 3 nhóm: công chức phụng sự – doanh nhân trách nhiệm – công dân văn minh. Việc xét chọn không căn cứ vào cấp bậc, vị trí lãnh đạo, thâm niên hay quy mô doanh nghiệp, mà dựa trên hành động cụ thể, tác động thực tế và khả năng lan tỏa.

Nhóm Công chức phụng sự dành cho cán bộ, công chức, viên chức có hành động tận tâm, chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp; có sáng kiến cải cách, tháo gỡ khó khăn hoặc tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ.

Nhóm Doanh nhân trách nhiệm tìm kiếm những doanh nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp luật, đồng thời có hoạt động thiết thực, xuyên suốt dành cho cộng đồng, an sinh xã hội và hỗ trợ người yếu thế.

Nhóm Công dân văn minh dành cho những người dân bình dị có hành động đẹp, sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng, hỗ trợ du khách, bảo vệ môi trường hoặc gìn giữ nếp sống văn minh.

Phóng viên VietTimes đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh DT.

Hồ sơ được đánh giá trên 5 nhóm tiêu chí: tác động thực tế; tính tiêu biểu và truyền cảm hứng; uy tín, đạo đức và trách nhiệm; mức độ phù hợp với giá trị chương trình; khả năng lan tỏa, nhân rộng. Chương trình đề cao những câu chuyện rõ ràng, có bằng chứng hoặc xác nhận độc lập, thay vì xét chọn dựa trên chức vụ, danh tiếng hay thành tích hình thức.

Nguồn đề cử được mở rộng từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hội viên YBA và cộng đồng. Ban Tổ chức cũng chủ động tìm kiếm những câu chuyện tiêu biểu từ các nguồn thông tin công khai để xác minh và xem xét. Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được trên 100 hồ sơ đề cử cho cả 3 nhóm.

Công tác sơ loại, xác minh và xét chọn dự kiến hoàn thành trước ngày 17/9. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 26/9/2026 tại Cung hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Bàn tròn kết nối nội lực khu vực miền Trung.