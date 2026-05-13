"Soi" mô tô cổ điển Honda CB350C vừa về Việt Nam: Giá gần 200 triệu có xứng đáng để săn lùng?

Minh Quân
Mẫu mô tô cổ điển Honda CB350C lần đầu về Việt Nam với giá gần 200 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ trong phân khúc retro bike cỡ trung.

Honda CB350C vừa được một đại lý tư nhân tại phường Chợ Lớn, TP.HCM đưa về Việt Nam, bổ sung thêm lựa chọn trong nhóm mô tô mang phong cách cổ điển đang ngày càng được ưa chuộng.
Mẫu xe gây chú ý nhờ thiết kế retro, động cơ 350 cc và định vị hướng đến người dùng thích một chiếc mô tô dễ lái, phù hợp cả đi phố lẫn chạy đường dài.
CB350C được phát triển từ nền tảng CB350 quen thuộc của Honda, nhưng ngoại hình được tinh chỉnh theo hướng hoài cổ rõ nét hơn. Xe sử dụng đèn pha tròn, bình xăng bo mềm, yên tách tầng, gương chiếu hậu tròn và ống xả mạ chrome.
Điểm khác biệt của CB350C nằm ở bộ tem sọc trên bình xăng và chắn bùn, kết hợp huy hiệu riêng trên thân xe. Xe có hai màu sơn là đỏ ánh kim và nâu mờ, đều theo phong cách cổ điển thay vì thể thao.
Mẫu xe có chiều cao yên khoảng 800 mm, tương đối thân thiện với người dùng châu Á. Tư thế lái thẳng, ghi đông đặt cao vừa phải và phần yên rộng giúp CB350C phù hợp cả đi phố lẫn chạy touring nhẹ.
CB350C được trang bị bảng đồng hồ semi-digital kết hợp màn hình điện tử. Xe hỗ trợ kết nối điện thoại thông qua hệ thống Honda Smartphone Voice Control System để hiển thị cuộc gọi, tin nhắn và điều hướng cơ bản.
Honda trang bị cho mẫu xe này động cơ xy-lanh đơn dung tích 348,3 cc, làm mát bằng không khí và tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ cho ra công suất khoảng 20,7 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 29,5 Nm tại 3.000 vòng/phút.
Cấu hình một xy-lanh trên dung tích 350 cc cho thấy Honda ưu tiên lực kéo sớm, vận hành mượt ở dải tua thấp và kết cấu đơn giản để giảm chi phí bảo dưỡng. Xe đi kèm hộp số 5 cấp cùng ly hợp hỗ trợ chống trượt.
Danh sách trang bị an toàn trên CB350C gồm phanh ABS trước sau, kiểm soát lực kéo HSTC và phuộc trước hành trình ngược đường kính 41 mm. Phía sau là giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trọng theo nhu cầu sử dụng.
Bình xăng dung tích hơn 15 lít là điểm cộng với nhóm khách hàng thích di chuyển đường dài. Honda cũng hướng mẫu xe này đến trải nghiệm lái nhẹ nhàng, thực dụng và dễ tiếp cận thay vì thiên về phong cách chơi xe thuần túy.
Ở Việt Nam, Honda CB350C được Rebel Motor đưa về với 2 phiên bản có giá 185-188 triệu đồng. Mức giá này đặt mẫu xe ngang nhóm Honda CL500 (180,99 triệu đồng), Rebel 500 (181,3 triệu đồng) và đưa CB350C vào nhóm retro bike cỡ trung có giá bán khá cao.
So với các đối thủ cùng phong cách, CB350C đắt hơn Kawasaki W230 (125 triệu đồng), Kawasaki Meguro S1 (135 triệu đồng), Honda CB350 H'ness (130 triệu đồng) hay Triumph Speed 400 (170 triệu đồng), nhưng vẫn thấp hơn Triumph Scrambler 400 X (190 triệu đồng).

