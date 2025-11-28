"Siêu anh hùng của em": Bạn gái gửi lời cuối cho lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ cháy ở Hong Kong

Niềm tự hào xen lẫn nỗi đau khi gia đình và những thân nhân của người lính cứu hỏa Hong Kong thiệt mạng trong vụ cháy chung cư cao tầng hôm thứ Tư đã chia sẻ cảm xúc mất mát tột cùng của họ.

Bạn gái của người lính cứu hỏa đã khuất – Ho Wai-ho – đã đăng một thông điệp đầy xúc động lên mạng xã hội trong hôm 27/11, bày tỏ nỗi đau và nỗi nhớ người yêu của mình.

“Tôi thật sự, thật sự muốn được nắm tay anh thêm một lần nữa”, cô viết, nói thêm rằng cô “không thể chấp nhận” những gì đã xảy ra và muốn “tạm rời xa mạng xã hội”.

Ông Ho được tuyên bố tử vong tại Bệnh viện Prince of Wales lúc 16h45 chiều thứ Tư – gần 45 phút sau khi người đàn ông 37 tuổi được phát hiện với những vết bỏng trên mặt ở tầng trệt tòa nhà Wang Cheong House.

Vụ hỏa hoạn cấp độ 5 tại Tai Po đã cướp đi 83 sinh mạng, trong đó có ông Ho, và khiến hàng chục người phải nhập viện tính đến tối 27/11, trong khi công tác cứu hộ toàn diện vẫn đang diễn ra.

Ông Ho đã phục vụ trong Cơ quan Cứu hỏa Hong Kong suốt 9 năm và được biên chế tại Trạm Cứu hỏa Sha Tin trước khi được điều động đến đám cháy.

Ông đến hiện trường lúc 15h01 để tham gia khống chế ngọn lửa ở tầng trệt nhưng mất liên lạc với đồng đội lúc 15h30.

Bạn gái của ông bày tỏ niềm tự hào về sự tận tụy của Ho với công việc, gọi ông là một “siêu anh hùng”.

“Siêu anh hùng của em đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về Krypton. Anh là niềm tự hào của em!”, cô viết.

Lính cứu hỏa Ho Wai-ho, bên trái, chụp ảnh cùng bạn gái. Ảnh: SCMP

Người dùng mạng xã hội đã tràn vào bài đăng để chia sẻ lời cảm thông, gọi ông Ho là một anh hùng và bày tỏ sự đồng cảm với nỗi đau của cô.

“Anh ấy không chỉ là siêu anh hùng của bạn, mà còn là siêu anh hùng của tất cả chúng tôi. Không sao đâu khi bạn không ổn, hãy giữ gìn sức khỏe”, một người dùng viết.

Một người dùng khác, gọi ông Ho là “anh trai”, cũng đăng một bài tưởng nhớ người lính cứu hỏa trước khi xóa nó sau khi bài đăng lan truyền mạnh.

“Ca trực của anh đã kết thúc rồi, nghỉ ngơi đi anh”, bài đăng viết.

Bài viết cũng chia sẻ một bức ảnh ông Ho trong bộ đồng phục và bắt đầu bằng câu: “Xin hãy nhớ thật rõ một người anh hùng trông như thế nào”, gửi lời cảm ơn đến ông vì sự hy sinh.

“Anh em từ Yan Oi Tong đều tự hào về anh. Hẹn gặp anh ở kiếp sau, gorilla”, bài đăng khép lại.

Một người khác, tự nhận là em họ của ông Ho, cũng chia sẻ nỗi buồn của mình lên mạng xã hội, bày tỏ sự bàng hoàng và nỗi nhớ dành cho người thân.

“Khi còn nhỏ, em thấy anh phiền và làm màu, nhưng bây giờ em thấy anh thật tuyệt. Anh tuyệt nhất...”, cô viết. “Nhưng em không muốn thấy anh tuyệt vì lý do này…”

Cô nói thông tin về cái chết của ông khiến cô choáng váng và cô ước ông có thể trở về an toàn sau nhiệm vụ.

Bài đăng của cô cũng nhận được vô số lời an ủi từ cộng đồng mạng, trong đó có những người nói rằng họ là bạn học hoặc đồng nghiệp cũ của ông Ho, chia sẻ sự bàng hoàng trước sự ra đi của ông và nhắn nhủ cô hãy giữ gìn sức khỏe.

