Cụ ông 76 tuổi tìm gia đình trong đống tro tàn, cộng đồng mạng Hong Kong gửi thông điệp đau buồn

Một ông lão 76 tuổi tuyệt vọng đi tìm chị dâu và cháu trai mất tích sau vụ cháy tồi tệ nhất Hong Kong trong 7 thập kỷ, trong lúc cư dân mạng liên tục gửi đi những lời chia buồn sâu sắc.

Rời Bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin hôm 27/11, không hay biết tung tích của một số người thân, một cụ ông 76 tuổi họ Lam rơi vào cảnh không biết phải lo liệu thế nào cho tang lễ cho người anh trai vừa thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất Hong Kong trong 7 thập kỷ.

Ông có mặt tại bàn hỗ trợ liên ngành đặt trong sảnh bệnh viện từ sáng sớm để tìm chị dâu và cháu trai – những người đã sống cùng người anh 80 tuổi của ông trong căn hộ ở tòa nhà Wan Cheong House.

“Họ không nghe điện thoại từ hôm qua. Tôi lo lắm… sợ rằng họ vẫn còn mắc kẹt trong nhà”, ông Lam nói.

Ông là một trong hàng chục gia đình đang chờ đợi trong hoang mang, chờ tin người thân hoặc cập nhật tình trạng của những người bị thương trong vụ cháy lớn tại khu Wang Fuk Estate ở Tai Po, nơi ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng phát sang ngày thứ hai.

Một người bị thương trong vụ cháy ở Tai Po được đưa đến Bệnh viện Prince Wales. Ảnh: SCMP.

Tính đến 2h50 chiều thứ Năm, số người chết đã tăng lên 55, trong khi vẫn chưa rõ bao nhiêu người còn bị mắc kẹt trong 7 tòa tháp căn hộ đang bốc cháy. Chỉ một tòa duy nhất không bị ngọn lửa thiêu rụi.

Trước đó trong ngày, nhân viên bệnh viện thông báo với ông Lam rằng không có hồ sơ cho thấy chị dâu và cháu ông được đưa vào cấp cứu.

Ông Lam hiểu rằng mình sẽ phải báo tin dữ cho những người thân còn lại rằng hai người vẫn chưa được tìm thấy tính đến 10 giờ sáng.

Khi được hỏi ông sẽ làm gì tiếp theo, ông đáp: “Chúng tôi không biết liệu mình phải lo đám tang cho một hay ba người”.

Ông Lam nhớ lại khoảnh khắc nhận tin anh trai qua đời vào tối thứ Tư.

“Đời là vậy”, ông nói.

Cầm chặt tờ khăn giấy, ông nói rằng mình muốn biết thi thể của anh trai được tìm thấy ở đâu – trong nhà hay ngoài hành lang khi đang cố chạy thoát.

Bàn hỗ trợ đã được lập ra để giúp đỡ thân nhân người bị thương và người thiệt mạng.

Một phóng viên của SCMP quan sát thấy ít nhất 20 người dân bước vào khu vực hỗ trợ trong suốt buổi sáng, trong khi các nhân viên liên tục nắm tay, chia sẻ cảm thông với thân nhân nạn nhân.

Tại khoa cấp cứu, những chiếc xe cứu thương chở cư dân được giải cứu liên tục được tiếp nhận từ khoảng 10h30 sáng.

Những bệnh nhân được đưa từ hiện trường đến dễ dàng được nhận ra nhờ tấm thẻ gắn trên người. Điểm khác biệt lớn nhất giữa họ và các bệnh nhân khác là màu da – khuôn mặt và tứ chi đen sậm lại, như bị phủ một lớp tro xám.

Ba bệnh nhân đeo mặt nạ oxy, nằm trên cáng với đôi mắt nhắm nghiền.

Một mùi lạ bốc lên trong không khí khi cửa xe cứu thương mở ra. Mùi cháy khét vẫn còn lảng vảng dù bệnh nhân đã được đẩy vào phòng cấp cứu.

Người dân khóc thương sau khi nhận dạng được người thân đã khuất của mình tại Hội trường cộng đồng Kwong Fuk. Ảnh: SCMP.

Những thông điệp chia buồn giữa bầu không khí tang tóc

Người dùng Internet ở Hong Kong gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn tồi tệ. Nhiều người đăng thông điệp đau buồn và chia buồn trên mạng xã hội, với không ít bài viết đề nghị hỗ trợ vật chất và hiến máu.

Nhiều bài đăng ca ngợi sự dũng cảm của lực lượng ứng cứu đầu tiên. “Tôi không kìm được nước mắt khi thấy cả thú cưng cũng được cứu. Xin cúi đầu trước các lính cứu hỏa Hong Kong!”, người dùng “lapiswsr” viết trên Threads.

“Mỗi lính cứu hỏa đều xứng đáng nhận sự tôn trọng lớn nhất”, người dùng “cutekatyusha._.030” viết.

Nhiều bài đăng lan truyền dành để tưởng nhớ lính cứu hỏa Ho Wai-ho, 37 tuổi, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường lúc 3h01 chiều thứ Tư. Ông Ho được tìm thấy với các vết bỏng trên mặt lúc 4h01 tại tòa Wang Cheong House – tòa nhà đầu tiên bốc cháy – và được tuyên bố tử vong lúc 4h45 cùng ngày.

Ho Wai-ho, 37 tuổi, lính cứu hỏa thiệt mạng trong vụ cháy, là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường lúc 3h01 chiều 26/11. Ảnh: SCMP.

“Xin kính cẩn nghiêng mình trước người hùng này”, người dùng “desertlionk” đăng cùng một bức ảnh của ông Ho, thu hút hơn 19.000 lượt thích trên Threads.

Giới nghệ sĩ Hong Kong cũng thể hiện sự ủng hộ các nỗ lực cứu hộ trên mạng, với nữ diễn viên Jessica Hsuan chia sẻ thông tin liên hệ của các trung tâm cộng đồng đang tiếp nhận cư dân phải sơ tán.

Trong khi đó, các sinh viên Trung Quốc đại lục tại Hong Kong bày tỏ sự kinh ngạc trước quy mô vụ cháy. Zhu Jiale, học viên thạc sĩ của Đại học Hong Kong, cho biết cô không thể tin nổi mức độ tàn phá khi đi qua khu Tai Po vào chiều thứ Tư.

“Tim tôi như thắt lại; tôi chỉ ước mọi chuyện đừng xảy ra”, cô nói.

Cảm giác không thể tin nổi ấy lan tới cả cư dân ở các thành phố lân cận của Trung Quốc đại lục. “Thật đau đớn đến nghẹt thở khi nhìn thấy tin tức”, Chelsea Wang, cư dân thành phố Sán Đầu thuộc tỉnh Quảng Đông, viết trên WeChat.

Theo nhiều bài đăng lan truyền rộng rãi, sự việc cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của một số cư dân Hong Kong. “Cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Tạm gác điện thoại xuống để thở một chút,” người dùng Threads “jojo_wu” viết trong một bài đăng có gần 6.000 lượt thích.

Một số người dùng mạng chia sẻ các mẹo chăm sóc sức khỏe tinh thần trong giai đoạn này, bao gồm cả cho trẻ em.

Trong một bài đăng trên Instagram, tổ chức Save the Children chi nhánh Hong Kong khuyên các bậc phụ huynh nên cho trẻ tạm ngừng xem các tin tức liên tục về vụ cháy và khuyến khích trẻ chia sẻ cảm xúc một cách cởi mở.

“Nếu con bạn đã có dấu hiệu lo âu, hãy tắt tin tức trực tiếp ngay lúc này để tránh trẻ bị quá tải bởi những hình ảnh đáng sợ”, tổ chức viết.

Theo SCMP