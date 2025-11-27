44 người chết, 279 người mất tích, 3 người bị bắt giữ trong vụ cháy lớn ở Hong Kong

Con số người thiệt mạng trong vụ cháy dữ dội ở Tai Po, Hong Kong đã lên tới 44, trong khi số người mất tích lên 279. Một cuộc họp báo dự kiến vào sáng sớm đã bị hủy.

44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội tàn phá một khu dân cư tại khu vực Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc), với ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh qua các giàn giáo tre bao quanh 7 tòa nhà.

Trong số hàng chục người được đưa vào bệnh viện, 45 người đang trong tình trạng nguy kịch, theo thông tin từ Sở Cứu hỏa.

Ông John Lee Ka-chiu, Trưởng Đặc khu Hong Kong, đã xuất hiện trước công chúng trong cuộc họp báo tại Bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin vào sáng sớm 27/11, sau khi đến thăm một nhà cộng đồng vào tối hôm trước.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn trong một tuyên bố đưa ra cuối buổi tối, đồng thời kêu gọi “dốc toàn lực” để giảm thiểu thương vong và thiệt hại, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Đám cháy được báo cáo lần đầu lúc 2h51 chiều 26/11, nhanh chóng biến thành biển lửa dữ dội, với những cột khói đen khổng lồ bốc cao trên khu vực Wang Fuk Court, khi ngọn lửa lan nhanh sang 7 trong số tám tòa nhà của khu dân cư.

Cảnh sát cho biết họ nhận được nhiều cuộc gọi báo người bị mắc kẹt trong tòa nhà nơi đám cháy khởi phát, trong đó một người đàn ông và một phụ nữ được báo cáo bất tỉnh và bị bỏng nặng.

Đám cháy ban đầu được phân loại cấp độ 1, nhưng nhanh chóng nâng lên cấp 4 vào lúc 3h34, và sau đó lên cấp độ cao nhất – cấp 5 – vào lúc 6h22. Tại Hong Kong, hỏa hoạn được xếp theo thang từ 1 đến 5, trong đó cấp cao hơn thể hiện mức độ nghiêm trọng lớn hơn.

Các đoạn video từ hiện trường cho thấy giàn giáo tre bên ngoài nhiều căn hộ bị lửa bao trùm, với các mảnh lưới giàn giáo màu xanh cháy rụi rơi xuống mặt đất.

Giàn giáo dạng này thường được sử dụng trong xây dựng và sửa chữa. Nhiều khả năng gây cháy đang được xem xét, và nhà chức trách cam kết mở cuộc điều tra toàn diện, bao gồm cả khả năng điều tra hình sự.

Cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông với cáo buộc ngộ sát liên quan đến vụ cháy, và sẽ tổ chức họp báo sau đó. Một cuộc họp báo dự kiến ​​diễn ra lúc 4h30 sáng nay đã bị hoãn lại.

Theo SCMP