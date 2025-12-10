Apax Holdings của Shark Thủy bị hủy tư cách đại chúng

Ngày 9/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Apax Holdings, có mã chứng khoán IBC. Với thông báo này, công ty sẽ rời sàn chứng khoán.

Công ty có người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi là “Shark Thủy” do ông từng tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính.

CTCP Đầu tư Apax Holdings được thành lập từ năm 2012, tiền thân là CTCP Đầu tư Việt Nam Benchmark với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Trải qua nhiều lần điều chỉnh, vốn điều lệ công ty vượt 831 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Về cơ cấu cổ đông, CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup – nơi Shark Thuỷ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nắm gần 59% vốn tại Apax Holdings tính đến ngày 31/12/2022.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường còn được gọi là "Shark Thủy".

Sóng gió gọi tên cổ phiếu IBC

Tháng 11/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có công văn về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

HOSE không chấp nhận IBC, điều đó đồng nghĩa với việc cổ phiếu buộc phải “chuyển nhà”. Ngày 15/12/2023, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận hơn 83 triệu cổ phiếu IBC giao dịch trên UPCoM.

Tuy nhiên, cùng ngày, HNX cũng quyết định đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu IBC do công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Sau đó, Apax Holdings liên tục bị réo tên, thậm chí là bị xử phạt vì công ty vi phạm loạt quy định.

Mới đây nhất, vào ngày 20/10/2025, HNX quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu IBC do tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp BCTC bán niên 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, Apax Holdings chậm nộp báo BCTC năm 2023, 2024 đã được kiểm toán và BCTC bán niên 2024 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định. Công ty không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều Luật Doanh nghiệp.

Nguồn cơn của sự việc

Apax Holdings kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, nổi tiếng nhất là Apax Leaders – hệ thống trung tâm dạy tiếng Anh. Ở thời điểm đỉnh cao, hệ thống này đang có hơn 120 trung tâm trên toàn quốc với thương hiệu Apax Leaders, trải rộng tại hơn 30 tỉnh thành với hơn 120.000 học viên đang theo học.

Từ cuối năm 2022, chuỗi bị nhiều phụ huynh tại TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng khiếu nại vì nhiều trung tâm đóng cửa, chất lượng giảng dạy không như cam kết, và yêu cầu hoàn trả học phí.

Trong một buổi gặp gỡ phụ huynh TP.HCM, Shark Thủy từng thừa nhận: "Apax gặp khủng hoảng, khó khăn do đại dịch Covid-19, hàng loạt cơ sở phải đóng. Nhiều chủ nhà tạm dừng hợp tác, thậm chí thu lại mặt bằng mà Apax không kịp đem các tài sản ra. Chủ bán thanh lý để trừ vào công nợ".

Sau này, vị doanh nhân cũng nhận định khi Apax tăng trưởng "nóng", trên đà chiến thắng, thành công nên đã đi khá nhanh cộng với tâm lý chủ quan nên hậu quả là gặp cú vấp khá lớn.

Sau đó, công ty này liên tục đề ra những chiến dịch tái cấu trúc nhưng bất thành. Sau đó, các thành viên HĐQT Apax Holdings cũng lần lượt xin từ nhiệm.

Đến tháng 3/2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt do bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong kết luận điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) mới đây chỉ ra, giai đoạn trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders mở mới liên tục mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 trung tâm tiếng anh, trường học Steame với việc thuê nhiều giáo viên nước ngoài. Nhưng C03 kết luận ông Thủy không có tài sản, năng lực tài chính. Đây chỉ là chiêu đánh bóng hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền mua cổ phần khống.