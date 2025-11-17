Shark Việt mua lại Trường Đại học Chu Văn An từ Ecopark

Tập đoàn Intracom do ông Nguyễn Thanh Việt (Shark Việt) làm Chủ tịch, vừa hoàn tất thương vụ mua lại Trường Đại học Chu Văn An từ Tập đoàn Ecopark, đồng thời đổi tên trường thành Đại học Intracom.

Trường đại học Chu Văn An đã đổi tên thành Trường Đại học Intracom theo Quyết định số 2445/QĐ-TTg ngày 5/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc chuyển đổi tên gọi và chủ sở hữu sẽ được giám sát chặt chẽ bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo hoạt động đào tạo không gián đoạn và quyền lợi của sinh viên, giảng viên.

Theo tìm hiểu, tháng 8/2021, Tập đoàn Ecopark đã đầu tư vào Trường đại học Chu Văn An và mở thêm cơ sở tại Khu đô thị Ecopark với thương hiệu EcoUni.

Xác nhận với VietTimes, Intracom Group cho biết trở thành nhà đầu tư duy nhất của Trường Đại học Chu Văn An sau thương vụ M&A với Tập đoàn Ecopark vào tháng 7/2025.

Đại học Chu Văn An là trường tư thục, thành lập ngày 8/6/2006. Trải qua hơn 19 năm, trường đã đào tạo hàng chục nghìn sinh viên, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều địa phương.

Quyền Hiệu trưởng hiện tại là GS.TS Ngô Xuân Bình, nguyên Phó giám đốc Học viện Khoa học xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Intracom Group được thành lập vào năm 2002, ban đầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và giao thông, cổ phần hóa vào năm 2006, và dần mở rộng sang các ngành: bất động sản, năng lượng tái tạo, thi công xây lắp, y tế, đầu tư tài chính.

Tập đoàn hiện sở hữu hơn 30 công ty thành viên, hàng ngàn nhân viên, thực hiện nhiều dự án trong nước và quốc tế. Chủ tịch Nguyễn Thanh Việt được biết đến qua vai trò “cá mập” trong Shark Tank Việt Nam, đồng thời đầu tư vào nhiều startup như Tokai, DalatFOODIE, BluSaigon.

Việc mua lại Đại học Chu Văn An đánh dấu bước tiến chiến lược của Intracom vào lĩnh vực giáo dục, hướng tới phát triển nguồn nhân lực, đào tạo thế hệ trẻ, phù hợp với triết lý kinh doanh của ông Việt, kết hợp giữa mục tiêu cộng đồng và chiến lược đầu tư dài hạn.