"Biển người" đổ về siêu thị sắm Tết, quầy thanh toán chật như nêm

Theo thống kê, có 11 ngân hàng có lãi hơn 10.000 tỷ đồng năm vừa qua. Mặc dù có khá nhiều xáo trộn trong bảng xếp hạng, nhưng Vietcombank vẫn tiếp tục giữ được vị trí quán quân với hơn 44.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng lợi nhuận toàn hệ thống.