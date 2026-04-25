Sếp Vinhomes tiết lộ đặc quyền cư dân: Đi tàu Hà Nội - Hạ Long khoảng 5 triệu/tháng

Thông tin trên được bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng giám đốc Vinhomes tiết lộ tại sự kiện ra mắt dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh) sáng nay 25/5.

Cụ thể, những cư dân đầu tiên của dự án được hưởng đặc quyền sử dụng vé tháng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long với mức giá chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Nếu đặt cạnh chi phí di chuyển bằng phương tiện cá nhân hiện nay, mức giá này cho thấy lợi thế khá rõ rệt.

Quãng đường từ Hà Nội đến Hạ Long dài khoảng 150 km mỗi lượt. Trong trường hợp đi làm hằng ngày 22 ngày/tháng bằng xe máy, tổng quãng đường di chuyển có thể lên tới khoảng 6.600 km mỗi tháng.

Với mức tiêu thụ trung bình khoảng 2,5 lít xăng/100 km và giá xăng khoảng 25.000 đồng/lít, riêng tiền nhiên liệu đã vào khoảng 4 - 4,2 triệu đồng/tháng. Khi cộng thêm chi phí thay dầu, bảo dưỡng và khấu hao phương tiện, tổng chi phí thực tế có thể lên tới 5 - 5,5 triệu đồng/tháng, chưa kể thời gian di chuyển kéo dài 3 - 3,5 giờ cho mỗi lượt.

Trong khi đó, nếu di chuyển bằng ô tô cá nhân, chi phí còn cao hơn đáng kể. Với mức tiêu thụ trung bình khoảng 8 lít xăng/100 km, tiền nhiên liệu cho quãng đường tương tự có thể lên tới hơn 13 triệu đồng mỗi tháng, chưa bao gồm phí cao tốc, gửi xe và chi phí bảo dưỡng.

So sánh với các khoản chi này, mức vé tàu khoảng 5 triệu đồng/tháng dành riêng cho cư dân Vinhomes Global Gate Hạ Long được đánh giá là khá cạnh tranh. Không chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn chi phí đi lại bằng xe máy, phương án di chuyển bằng đường sắt tốc độ cao còn giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa Hà Nội và Hạ Long, đồng thời giảm áp lực giao thông và hạn chế phát thải ra môi trường.

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, việc kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt tốc độ cao được xem là lợi thế nổi bật của khu đô thị này, mở ra khả năng di chuyển nhanh chóng, thuận tiện cho cư dân làm việc, kinh doanh giữa hai trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc.

Trước đó, ngày 12/4, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh chính thức khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h.

Dự kiến tuyến đường sắt sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh). Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và chính thức đi vào vận hành, khai thác thương mại trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.