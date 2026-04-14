Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hé lộ chiến lược của Vingroup trong kỷ nguyên vươn mình

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho rằng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, doanh nghiệp chủ động mở rộng các trụ cột kinh doanh như một bước đi thể hiện vai trò tiên phong và trách nhiệm quốc gia.

Trong thông điệp gửi cổ đông tại báo cáo thường niên 2025, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) đã chia sẻ những kế hoạch, dự định của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Vị tỷ phú cho biết Vingroup đã chuẩn bị một chiến lược phát triển bứt phá với mục tiêu rõ ràng và lộ trình triển khai chặt chẽ, bài bản. Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều thách thức, nhưng doanh nghiệp giữ vững quyết tâm theo đuổi đến cùng các mục tiêu đã đề ra.

Theo ông Vượng, khác biệt của Vingroup nằm ở tinh thần hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và sẵn sàng chuyển đổi để vượt qua khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng ở chuẩn mực cao nhất.

“Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Vingroup chủ động mở rộng các trụ cột kinh doanh như một bước đi thể hiện vai trò tiên phong và trách nhiệm quốc gia.

Tập đoàn lựa chọn dấn thân với tinh thần cống hiến để góp phần vào sự phát triển bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình”, ông Vượng nhấn mạnh.

Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup.

Năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 126% so với thực hiện năm 2025.

Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lập kỷ lục mới.

Vingroup cho biết tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố 3 trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Thiện nguyện - Xã hội, đồng thời mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa.

Để hoàn thành kế hoạch, tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho các đơn vị thành viên. Trong năm 2026, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và sản lượng xe máy điện ít nhất gấp 2,5 lần so với năm 2025 (hướng tới cột mốc khoảng 1 triệu xe).

Với hoạt động mở rộng thị trường, VinFast sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu tại Việt Nam và thâm nhập sâu hơn vào các thị trường quốc tế trọng điểm thông qua cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và giới thiệu sản phẩm mới, đồng thời ra mắt các mẫu xe mới tại Mỹ và châu Âu.

Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, Vinhomes đặt mục tiêu tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường với các khu đô thị quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và có kết nối giao thông thuận lợi.

Vinhomes lên kế hoạch tăng trưởng doanh thu thuần mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các dự án trọng điểm đang triển khai; đồng thời tập trung tăng trưởng doanh số bán hàng nhờ việc ra mắt các dự án mới tại TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh... song song với hoạt động bán hàng tại các dự án hiện hữu thông qua cả hai kênh bán lẻ và bán buôn.

Vinhomes tập trung vào các đại đô thị tích hợp theo tiêu chuẩn ESG++, đồng thời đẩy mạnh các dự án TOD và nhà ở xã hội tại các khu vực đô thị hóa nhanh...

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, năm 2026, Vinpearl đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bằng cách tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy phòng và lượng khách tham quan; mở rộng nhu cầu từ các thị trường mới/tăng trưởng cao; tăng cường chi tiêu ngoài phòng nghỉ/tại chỗ thông qua các gói dịch vụ trọn gói và mở rộng các dịch vụ bổ trợ tại VinWonders.

Vinpearl cũng đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm MICE và tiệc cưới; thúc đẩy chiến lược siêu quần thể thông qua việc ra mắt quần thể Tuyên Quang như một điểm đến văn hóa – sinh thái mới.

Các công ty còn lại trong hệ sinh thái cũng đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, cũng như tập trung phát triển chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.