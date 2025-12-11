Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sắp đón bệnh nhân

PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết BV Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp BV mở rộng năng lực điều trị, triển khai kỹ thuật cao và giải quyết tình trạng quá tải kéo dài.

Giải quyết "nút thắt" quá tải

Tại cuộc gặp mặt báo chí hôm nay, 11/12, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) cho biết ngày 19/12 tới sẽ bàn giao BV Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình để chuẩn bị trang thiết bị, máy móc. Chậm nhất trong quý I/2026, cơ sở này sẽ tiếp nhận bệnh nhân.

Theo ông Hùng, cơ sở 2 được thiết kế theo chuẩn châu Âu với cấu hình “một BV ngoại khoa hoàn chỉnh”, trang thiết bị hiện đại hơn cơ sở 1. Tổng mức đầu tư vượt 5.000 tỷ đồng cho 1.000 giường bệnh, tương ứng hơn 5 tỷ đồng/giường, tạo điều kiện để triển khai các kỹ thuật chất lượng cao, đồng bộ.

Cơ sở 2 sẽ có không gian để phân tầng chuyên môn, xác lập ranh giới kỹ thuật giữa hai cơ sở, mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn và “trả lại” diện tích cho cơ sở 1 để nâng cao chất lượng chuyên sâu. Toàn bộ trang thiết bị được cấu hình đồng bộ, tạo ra môi trường làm việc tối ưu và điều kiện để triển khai các kỹ thuật phức tạp.

PGS.TS Dương Đức Hùng thông tin về tiến trình hoàn tất BV Việt Đức cơ sở 2

Quá trình hoàn thiện cơ sở 2 được BV Việt Đức phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án, đảm bảo các hạng mục mua sắm và kỹ thuật chính xác, hiệu quả.

Ông Hùng chia sẻ: Là BV ngoại khoa tuyến cuối, BV không thể từ chối bệnh nhân trong bối cảnh không gian chật hẹp khiến quá tải, chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng. Cơ sở 2 ra đời sẽ giải quyết "nút thắt" quá tải bằng việc đưa năng lực chuyên môn của BV Việt Đức đến gần hơn với người bệnh.

Khi cơ sở 2 vận hành toàn diện, người bệnh sẽ có thêm lựa chọn và có được môi trường điều trị đúng với vị thế của một BV ngoại khoa hàng đầu cả nước. Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị đồng bộ, cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, sẽ thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa trung ương và địa phương, bệnh nhân yên tâm điều trị mà không phải dồn về Hà Nội.

“Cơ sở 2 chính là bước ngoặt giúp Việt Đức phát triển đúng khả năng và sứ mệnh của mình”, ông Hùng nói.

Luân chuyển điều dưỡng, bác sĩ giữa 2 cơ sở

Theo PGS Hùng, BV ngoại khoa có đặc thù khác hẳn nội khoa, đòi hỏi đào tạo cầm tay chỉ việc, thời gian và tính liên tục. Do đó, nhân lực chính là áp lực lớn nhất khi vận hành cơ sở 2.

Nhưng BV Việt Đức đã bắt đầu tuyển dụng và đào tạo nhân lực từ nhiều năm trước. Nhiều bác sĩ được tuyển từ 6–7 năm nay đã trải qua quá trình đào tạo thực chiến tại BV và hiện đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ ở cơ sở mới. BV cũng liên tục tuyển thêm bác sĩ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên; đồng thời nhận hồ sơ từ các trường y, trường nghề. Mới đây, thêm 3 bác sĩ nội trú vừa tốt nghiệp đăng ký về cơ sở 2.

Ông Hùng cho biết thêm BV đã đầu tư toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực, đảm bảo chất lượng chuyên môn giữa hai cơ sở sẽ tương đồng, đi kèm với luân chuyển nhân lực từ cơ sở 1 xuống cơ sở 2. Một số phẫu thuật đặc biệt phức tạp vẫn duy trì tại Hà Nội, nhưng phân tuyến nội bộ sẽ được thiết lập rõ ràng để bảo đảm chất lượng và an toàn người bệnh.

Bên cạnh đó, ông Hùng cho biết sẽ chú ý tập huấn, hướng dẫn về y đức đối với đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở 2, đặc biệt là thái độ, tinh thần phục vụ.

Trong quý I/2026, BV Việt Đức cơ sở 2 sẽ đón bệnh nhân

Cùng với chuẩn bị hoàn tất cơ sở 2, BV Việt Đức tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chuyên môn tại cơ sở 1. BV đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn cho toàn bộ nhân viên y tế, như sử dụng máy sốc điện, xử trí phản vệ, cấp cứu tim mạch và các đào tạo liên tục khác.

“Chúng tôi đào tạo toàn diện để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, nhất là những thiết bị thiết yếu trong cấp cứu,” ông Hùng nói.

Song song với nâng cao kỹ năng nhân lực, BV Việt Đức tiếp tục bổ sung trang thiết bị, trong đó có kế hoạch đầu tư thêm robot phẫu thuật nhằm tăng độ chính xác, chất lượng mổ và kết quả điều trị.

PGS Hùng nói: "Những gì thế giới đã làm được, về mặt kỹ thuật, chúng tôi đều có thể làm”. Và năm tới sẽ là thời điểm tăng tốc, khi cả 2 cơ sở cùng vận hành, cùng nâng cấp để hướng tới chất lượng chuyên môn thực chất – yếu tố duy nhất giữ được niềm tin của người bệnh.