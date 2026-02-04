Thủ tướng yêu cầu làm 24/7, mở đường dây nóng gỡ vướng Nghị định 46

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc khi triển khai Nghị định 46/2026 về kiểm tra thực phẩm xuất nhập khẩu, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ách tắc kéo dài, ảnh hưởng hoạt động doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 08/CĐ-TTg về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Công điện nêu rõ nhằm khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Xe chở khoai mì được thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát lúc 14h30 ngày 31/1. Ảnh Minh Dương/Báo Tây Ninh

Ban hành ngay hướng dẫn, chuẩn bị đủ điều kiện thực thi

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được phân công quản lý.

Đồng thời, các bộ phải chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị để tổ chức thực hiện, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt theo quy định, không gây ách tắc, ùn ứ thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát kỹ các quy định tại Nghị định số 46/2026/NĐ-CP; tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, báo cáo và kiến nghị, đề xuất cụ thể tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 vào ngày 4/2/2026.

Các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương phải thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng; bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới của Nghị định 46, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan yêu cầu hải quan cửa khẩu bố trí lực lượng làm việc 24/7, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, đồng thời bảo đảm hệ thống thông quan điện tử hoạt động thông suốt trong thời gian cao điểm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Nghị định 46 và các chính sách mới trong quản lý an toàn thực phẩm, kịp thời phản ánh những vướng mắc để cơ quan chức năng chủ động tháo gỡ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong bảo đảm chủ quyền, an ninh, trật tự và phòng, chống các tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước.

Địa phương phải kiểm tra, ưu tiên giải tỏa hàng thực phẩm

Thủ tướng cũng giao cho UBND các tỉnh, thành phố thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm đủ cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước theo Nghị định 46.

Các địa phương quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng biện pháp cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước, thực hiện đầy đủ, kịp thời hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm đối với thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bị ách tắc, ùn ứ trên địa bàn, bảo đảm thông quan nhanh nhất.

Lực lượng chức năng tại cửa khẩu phải phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu được thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung triển khai biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Nghị định 46, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

"Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng hằng ngày về tình hình thực hiện Nghị định 46 đối với kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu và kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý các vướng mắc phát sinh nếu có" - Thủ tướng yêu cầu.