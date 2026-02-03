Nhận hơn 47 tỷ đồng từ Công ty dược LanQ, cựu viện trưởng ở TP.HCM bị tuyên 14 năm tù

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP.HCM, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Chiều 2/2, TAND Hà Nội tuyên án với 23 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, diễn ra giữa Công ty cổ phần Y Dược LanQ và 13 bệnh viện, trung tâm y tế toàn quốc.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, khi quyết định mức án, tòa cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, vai trò trong vụ án, thành tích công tác... để đưa ra mức hình phạt phù hợp.

Nhiều người liên quan không bị xử lý, gồm người thân của các bị cáo, người giúp chuyển tiền hoặc cho mượn tài khoản để nhận tiền. Theo HĐXX, những người này không biết nguồn gốc số tiền, không hưởng lợi, không có động cơ vi phạm pháp luật, nên việc cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ.

HĐXX cũng xác định có 13 cá nhân thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế khác từng nhận tiền từ Công ty Sơn Lâm. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy họ không thỏa thuận, không yêu cầu chi tiền. Việc đưa tiền do phía công ty chủ động, tự nguyện bồi dưỡng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hoặc vào dịp lễ, Tết.

Sau khi nhận tiền, các đơn vị này sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế, chi cho hoạt động chung, làm từ thiện, không phục vụ chi tiêu cá nhân, nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Theo HĐXX, tại tòa bị cáo Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm khai đã chi tiền hoa hồng cho 97 cá nhân khác tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Tuy nhiên, ngoài lời khai, cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ liên quan, nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này.

Từ những nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Cùng tội danh, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại bị tuyên 5 năm tù; cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên Trương Thị Thu Hương, 9 năm 6 tháng; Võ Thị Kim Loan, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre, 5 năm 6 tháng.

Bị cáo Phạm Văn Cách, Chủ tịch Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm bị phạt 7 năm tù về tội Đưa hối lộ và 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp 15 năm.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ, bị tuyên 19 năm tù.

Các bị cáo còn lại lĩnh 2 năm đến 8 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ.

Cáo trạng xác định, Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm chuyên kinh doanh bán thuốc đông y, thuốc nam trong các cửa hàng và sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, đã trúng thầu cung cấp thuốc cho nhiều bệnh viện trên cả nước.

Để quá trình cung cấp thuốc được thuận lợi, ông Phạm Văn Cách đã chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng.

Tại Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM, trong khoảng năm 2017 - 2023, Công ty Sơn Lâm đã trúng thầu 10 hợp đồng cung cấp dược liệu trị giá hơn 230 tỷ đồng. Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc có vai trò quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu, thực hiện mua bán.

Kết quả điều tra xác định ông Lộc đã yêu cầu ông Cách chi hoa hồng 20-25% trên một hóa đơn mua bán, chưa tính VAT.

Tiền đưa trực tiếp cho ông Lộc hoặc thông qua nhân viên Phạm Văn Chuân. Thời điểm đưa hối lộ thường sau mỗi đợt viện thanh toán tiền mua dược liệu cho Công ty Sơn Lâm, hoặc khi ông Lộc cần tiền gấp.

Để không bị Viện trưởng gây khó khăn, ông Cách đồng ý. Tổng số tiền ông Lộc đã nhận hơn 47 tỷ đồng. Trong đó ông Lộc một lần trực tiếp nhận 500 triệu đồng, 34 lần chỉ đạo Chuân nhận 26,8 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, 12 lần giao Chuân nhận 4,7 tỷ đồng tiền mặt.

Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh, từ năm 2017-2020, Công ty Sơn Lâm ký 6 hợp đồng cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền, trị giá 16,8 tỷ đồng.

Khi thực hiện, bà Đinh Thị Mộng Thanh, Phó giám đốc phụ trách bệnh viện, yêu cầu Sơn Lâm chi 20% hoa hồng cá nhân và chi 17% cho Trưởng phòng tài chính kế toán Nguyễn Thị Hiệu. Ông Cao Hữu Hạng, Phó giám đốc bệnh viện, cũng đề nghị doanh nghiệp chi 1-3%.

Để không bị gây khó khăn, Công ty Sơn Lâm đã đồng ý chi tiền cho ba người này. Trong đó bà Thanh cầm 15 lần với tổng 2,3 tỷ đồng; Hiệu nhận 16 lần với tổng 2,6 tỷ đồng; Hạng nhận 9 lần với 188 triệu đồng.