Khiến tòa tháp nghìn tỷ bỏ hoang, cựu tổng giám đốc Vicem lĩnh án 15 năm tù

Chiều 3/2, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem).

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sự an toàn, đúng đắn trong hoạt động vốn của doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, các bị cáo cũng vi phạm quy định về đấu thầu, làm ảnh hưởng đến tính minh bạch, khách quan trong hoạt động này. Hậu quả là số tiền thất thoát lên tới hơn 381 tỷ đồng.

Tòa án đánh giá, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, song có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khắc phục một phần thiệt hại.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh ngồi xe lăn và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Trong vụ án, bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem, được xác định giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng dự án. HĐXX nêu rõ, bị cáo Chung biết rõ các số liệu doanh thu đầu vào bị nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để triển khai dự án; đồng thời biết kết quả thẩm định chỉ mang tính hình thức nhưng không chỉ đạo thẩm định lại theo đúng quy định. Đặc biệt, bị cáo trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước; gây thiệt hại về kinh tế, suy giảm uy tín của cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các cựu lãnh đạo VICEM và đồng phạm đã gây thất thoát và lãng phí một số tiền đặc biệt lớn, hơn 381 tỷ đồng. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh, đảm bảo giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Từ những nhận định trên HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) 15 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem lĩnh án 12 năm 6 tháng tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng Giám đốc Vicem, mức án 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

9 bị cáo còn lại, bị tuyên phạt từ 30 tháng tù treo đến 4 năm tù về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài án tù, các cựu lãnh đạo VICEM cũng bị buộc phải liên đới bồi thường thiệt hại 300 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Lê Văn Chung phải nộp 72 tỷ đồng, cựu tổng giám đốc Ngọc Anh phải nộp 61 tỷ đồng, bị cáo Long 50 tỷ đồng, ông Bửu 50 tỷ, ông Loan và ông Trọng mỗi người 22,4 tỷ đồng...

Trước đó, trong phần nói lời sau cùng, hầu hết các bị cáo đều bày tỏ sự cảm ơn Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát đã công tâm, nhân văn, lắng nghe và tạo điều kiện để họ được trình bày đầy đủ quan điểm. Các bị cáo cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ như tuổi cao sức yếu, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho ngành kinh tế, đồng thời xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem, cho rằng việc phải đứng trước bục khai báo là “cái giá" quá đắt đối với bản thân và đồng nghiệp. Bị cáo bày tỏ sự đau xót khi những sai phạm đã ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tập thể.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng Giám đốc Vicem, chia sẻ nhiều tháng qua luôn sống trong tâm trạng ân hận, coi sai phạm của mình như một “món nợ” đối với hơn 30.000 cán bộ, công nhân viên của Vicem. Ông gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên vì đã không thực hiện được mục tiêu xây dựng cơ sở làm việc khang trang, thậm chí để lại hệ lụy.

Trong khi đó, bị cáo Tạ Quang Bửu, cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Vicem, thừa nhận hạn chế về kinh nghiệm quản lý đầu tư đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Ông bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc, cho biết khi nhận ra sai sót thì đã quá muộn, không còn cơ hội sửa chữa. Ở tuổi ngoài 70, mang nhiều bệnh tật, bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng để có thể ở bên gia đình trong những năm tháng cuối đời.