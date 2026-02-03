Cầu Rồng sẽ phun lửa từ 26 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết Bính Ngọ

Cầu Rồng sẽ phun nước, phun lửa vào các đêm từ 13 đến 22/2 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Riêng đêm 16/2 (đêm Giao thừa), cầu Rồng chỉ phun nước vào thời điểm 0h.

Ngày 3/2, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn về việc tổ chức phun nước, lửa tại cầu Rồng và vận hành quay nhịp cầu sông Hàn nhằm phục vụ người dân, du khách vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, cầu Rồng sẽ phun nước, lửa vào các đêm từ ngày 13 đến 22/2 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Riêng đêm 16/2 (đêm giao thừa), cầu Rồng chỉ phun nước vào thời điểm 0h.

Cầu sông Hàn sẽ quay nhịp thông thuyền vào các đêm 14/2 và 15/2 (ngày 27, 28 tháng Chạp), 17/2 và 18/2 (mùng 1, mùng 2 Tết) và 21/2, 22/2 (mùng 5, mùng 6 Tết).

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng tổ chức vận hành các hạng mục trên theo đúng quy định; Công an thành phố được giao hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian phun nước, lửa tại cầu Rồng và quay nhịp cầu sông Hàn.

Ngoài ra, dịp Tết năm nay, thành phố cũng đầu tư trang trí hoa tại nhiều khu vực trung tâm; đồng thời duy tu, sửa chữa và trang trí mới hệ thống điện chiếu sáng trên một số trục, tuyến đường chính, góp phần tạo không khí rực rỡ, phục vụ nhu cầu tham quan, du xuân của người dân và du khách.