Bà cụ 75 tuổi nguy kịch vì bị chó cắn

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận bà cụ 75 tuổi trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do chó cắn. Nạn nhân có nhiều vết thương phức tạp ở tay chân, diện tổn thương rộng, nguy cơ nhiễm trùng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Trao đổi với VietTimes, ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, cho biết nạn nhân bị tổn thương nặng nhất ở 2 tay. Tay phải của bà cụ bị gãy hở đầu dưới xương quay, kèm nhiều vết thương nhỏ rải rác từ cẳng tay xuống bàn tay. Tay trái có vết thương phức tạp ở bàn tay, gãy hở các xương đốt bàn – ngón tay, kèm tổn thương gân, nguy cơ mất chức năng vận động nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngoài ra, bà cụ còn có nhiều vết thương phần mềm ở cẳng tay, bàn tay hai bên, đầu gối phải và cổ chân trái. Các bác sĩ nhận định mức độ tấn công của con chó rất dữ dội, không chỉ gây tổn thương ngoài da mà còn phá hủy sâu vào xương, gân và phần mềm.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực đã khẩn trương sơ cứu, rửa và vệ sinh vết thương, thay băng, đồng thời đánh giá toàn diện tổn thương xương, gân, phần mềm và nguy cơ nhiễm trùng. Hồ sơ được hoàn thiện nhanh chóng để đưa người bệnh vào phòng mổ cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, vết thương do chó và các loại súc vật cắn đặc biệt nguy hiểm vì thường rất bẩn, dập nát, mang theo nhiều vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô, xương và gân. Nếu xử trí chậm hoặc không đúng cách, người bệnh có thể bị nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết, hoại tử, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nạn nhân sau cơn nguy kịch

ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn cùng ê-kíp đã xử lý toàn diện các vết thương ở hai tay và hai chân, can thiệp các tổn thương xương, phần mềm, đồng thời kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng. Hiện bà cụ đã qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng tạm ổn định và sẽ được chuyển tuyến để tiếp tục điều trị. Người bệnh cũng được chỉ định tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại theo phác đồ.

Bác sĩ cảnh báo

Các chuyên gia cảnh báo vết thương do súc vật cắn luôn tiềm ẩn nguy cơ bệnh dại – căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu không được tiêm huyết thanh và vắc xin kịp thời, nguy cơ tử vong có thể lên tới 90–100%.

Đặc biệt, các vết cắn ở vùng đầu, mặt, cổ được xếp vào nhóm tối cấp cứu. Đây là khu vực có nhiều mạch máu lớn, dây thần kinh quan trọng và đường hô hấp. Khi bị cắn, người bệnh có thể chảy máu nhiều, tổn thương thần kinh, nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng. Ngoài ra, do khoảng cách từ vết thương tới hệ thần kinh trung ương ngắn, virus dại có thể xâm nhập nhanh, rút ngắn thời gian ủ bệnh.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần quản lý chặt vật nuôi, không thả rông chó, nhất là ở khu dân cư. Chủ nuôi phải tiêm phòng dại đầy đủ, đúng lịch. Khi không may bị chó cắn, cần xử trí ban đầu và đến ngay cơ sở y tế, không chủ quan dù vết thương nhỏ, bởi hậu quả có thể rất nặng nề.