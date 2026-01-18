Xforce và Creta vượt Yaris Cross, chiếm nhóm dẫn đầu SUV đô thị năm 2025

Cú nước rút tháng 12 khiến bảng xếp hạng SUV đô thị đảo chiều ở nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, nửa dưới phân khúc tiếp tục phân hóa khi một số mẫu giảm tốc và các tân binh vẫn chưa kịp tạo dấu ấn.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor (đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam), nhóm SUV đô thị ghi nhận 10.989 xe bán ra trong tháng 12, lũy kế cả năm 2025 đạt 76.784 xe.

Là giai đoạn chốt sổ của thị trường ô tô, tháng 12 thường là thời điểm doanh số biến động mạnh nhất năm, khi nhu cầu mua xe tăng cao và các chương trình ưu đãi bán hàng được đẩy lên mức tối đa. Với phân khúc này, chỉ một tháng bứt tốc có thể đảo chiều cả cuộc đua đường dài.

Mitsubishi Xforce bùng nổ tháng 12, vượt Yaris Cross ở cả cuộc đua năm

Thị trường SUV đô thị khép lại năm 2025 bằng một màn "đổi ngôi" vào phút chót. Trước khi bước vào tháng 12, Yaris Cross vẫn giữ vững ngôi đầu. Tuy nhiên, khi sức mua cuối năm tăng mạnh và mặt trận khuyến mãi được đẩy lên cao trào, Mitsubishi Xforce bất ngờ tạo cú tăng tốc lớn nhất phân khúc.

Tháng cuối năm ghi nhận nhiều sự thay đổi vị trí của các mẫu SUV đô thị. Nguồn: VAMA, TC Motor.

Trong tháng 12/2025, Mitsubishi Xforce đạt 3.163 xe, tăng 960 xe so với tháng 11. Đà bứt tốc này được thúc đẩy bởi giai đoạn cao điểm chốt năm, khi các hãng và đại lý thường tăng cường ưu đãi để đẩy lượng xe giao thực tế, đồng thời nhu cầu mua xe trước Tết lên cao.

Bên cạnh đó, việc dồn lịch bàn giao và chốt hợp đồng trong tháng cuối năm cũng giúp Xforce ghi nhận mức doanh số bùng nổ, qua đó bỏ xa đối thủ trực tiếp Toyota Yaris Cross.

Ở chiều ngược lại, Toyota Yaris Cross chỉ đạt 1.393 xe trong tháng 12 và giảm 327 xe so với tháng trước. Mẫu SUV của Toyota hụt nhịp đúng thời điểm chốt sổ khi đòn bẩy kích cầu không còn đủ mạnh.

Mitsubishi Xforce tăng tốc mạnh mẽ ở tháng cuối năm, qua đó giữ vững ngôi vị dẫn đầu của năm 2024. Ảnh: Mitsubishi.

Yaris Cross chủ yếu ưu đãi 50% phí trước bạ, mức cao nhất khoảng 38 triệu đồng, trong khi Xforce ghi nhận mức giảm thực tế gần 100 triệu đồng nhờ hỗ trợ 50-100% phí trước bạ từ hãng và thêm ưu đãi từ đại lý. Chênh lệch chi phí lăn bánh khiến Yaris Cross yếu thế trong cuộc đua nước rút, góp phần nới rộng khoảng cách và trở thành điểm rơi làm cuộc đua cả năm đảo chiều.

Kết thúc 2025, Mitsubishi Xforce đạt 15.254 xe, vượt Toyota Yaris Cross với 14.601 xe để trở thành mẫu SUV đô thị bán chạy nhất năm. Dù mất ngôi đầu, Yaris Cross vẫn ghi nhận doanh số ấn tượng, cho thấy sức mua nền tảng ổn định và tệp khách hàng rộng.

Yaris Cross sảy chân đúng vào nhịp quan trọng nhất năm, dù áp đảo trong phần lớn thời gian của năm 2025. Ảnh: Thượng Tâm.

Không chỉ mất ngôi đầu, sự sa sút của Yaris Cross còn mở ra cơ hội để Hyundai Creta bứt lên và chiếm vị trí thứ 2 trong tháng 12. Mẫu SUV của Hyundai đạt 1.696 xe, tăng 460 xe so với tháng trước, qua đó khép lại năm 2025 ở mức 9.046 xe.

Đà tăng này cũng được hậu thuẫn bởi các chương trình giảm giá cuối năm, khi Creta được thị trường ghi nhận mức ưu đãi khoảng 35-50 triệu đồng, tùy thời điểm và kênh bán.

Creta cũng có màn bứt phá ngoạn mục khi vượt qua cả Yaris Cross để đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Ảnh: Hyundai.

Ở nhóm bám đuổi, bộ đôi Kia cũng ghi nhận một tháng khởi sắc khi sức mua được kéo lên rõ rệt ở giai đoạn nước rút.

Kia Seltos đạt 1.182 xe, tăng 365 xe so với tháng trước, trong khi Kia Sonet bán 1.149 xe, tăng mạnh 467 xe.

Những con số này cho thấy trong mùa chốt sổ, người mua vẫn ưu tiên các mẫu SUV đô thị có tầm giá dễ tiếp cận, đồng thời được hỗ trợ tốt về chi phí sở hữu nhờ chính sách bán hàng và ưu đãi từ đại lý.

Suzuki Fronx vẫn loay hoay tìm dấu ấn ở vị trí cuối bảng

Ở nhóm bên dưới, bức tranh chung tháng 12 kém sôi động hơn, nhưng lại có một cú trượt đáng chú ý đến từ Toyota Corolla Cross. Mẫu xe này chỉ đạt 539 xe, giảm 449 xe so với tháng 11 và rơi khỏi nhóm doanh số cao theo tháng.

Sa sút doanh số, Corolla Cross có lần hiếm hoi nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng. Ảnh: Toyota.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sức mua tháng chốt sổ thường dồn về các mẫu xe có ưu đãi mạnh và giá lăn bánh dễ chịu hơn, trong khi Corolla Cross bước vào giai đoạn cuối năm với lợi thế kích cầu không thật sự nổi bật so với mặt bằng cạnh tranh.

Honda HR-V cũng chung xu hướng khi đạt doanh số 766 xe, thấp hơn tháng trước 508 xe. Khi thị trường tăng tốc cuối năm, nhóm khách mua xe lần đầu thường nhạy với chi phí sở hữu, khiến các mẫu xe không có đòn bẩy giá đủ mạnh dễ bị chậm nhịp trong kỳ báo cáo.

Các vị trí còn lại chủ yếu xoay quanh mức vài trăm xe. Toyota Raize đạt 341 xe, giảm 39 xe trong khi Hyundai Venue đạt 267 xe, tăng 82 xe.

Hai mẫu Mazda cải thiện rõ hơn về nhịp bán khi CX-30 đạt 256 xe, tăng 137 xe, còn CX-3 đạt 122 xe, tăng 20 xe, nhưng nhìn chung vẫn thuộc nhóm doanh số thấp của phân khúc.

Điểm nhấn cuối bảng tiếp tục gọi tên Suzuki Fronx khi mẫu xe này chỉ đạt 115 xe trong tháng 12, thấp hơn 1 xe so với tháng trước. Dù đã được áp dụng khuyến mãi, giảm giá ngay từ giai đoạn ra mắt, Fronx vẫn chưa thể bật lên do chưa tạo được khác biệt so với các mẫu xe đã quen mặt.

Suzuki Fronx vẫn chưa thể hiện được nhiều dù liên tục được ưu đãi, giảm giá. Ảnh: Q.T.

Trong tháng chốt sổ, nhiều đối thủ giảm sâu kéo chi phí lăn bánh xuống thấp, khiến lợi thế giá của Fronx bị "triệt tiêu", còn yếu tố nhận diện và độ phủ bán hàng thì cần thêm thời gian để tích lũy.