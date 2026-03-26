Robot hình người đầu tiên xuất hiện cùng bà Melania tại Hội nghị thượng đỉnh AI ở Nhà Trắng

Robot hình người đặc biệt xuất hiện cùng bà Melania Trump tại Hội nghị AI tại Nhà Trắng, mở đầu cho cuộc thảo luận về công nghệ và giáo dục tương lai.

Một robot hình người đã trở thành tâm điểm tại hội nghị công nghệ do bà Melania Trump chủ trì tại Nhà Trắng, tạo nên màn mở đầu khá đặc biệt cho ngày làm việc thứ hai của sự kiện.

Robot này sải bước cùng đệ nhất phu nhân dọc hành lang, sau đó tiến vào phòng East Room để chào hỏi khách mời bằng nhiều ngôn ngữ. Ít phút sau, nó quay trở lại hành lang, khi bà Trump nhấn mạnh đây là “vị khách robot hình người đầu tiên được sản xuất tại Mỹ xuất hiện ở Nhà Trắng.”

Màn xuất hiện đặc biệt này cũng phản ánh rõ chủ đề của hội nghị: vai trò của các công nghệ mới nổi trong việc định hình giáo dục và sự phát triển của trẻ em.

Sự kiện kéo dài 2 ngày là một phần trong sáng kiến “Fostering the Future” của bà Trump, quy tụ phu nhân các nguyên thủ trên thế giới để thảo luận về cách sử dụng có trách nhiệm các công cụ như trí tuệ nhân tạo, đồng thời xử lý những rủi ro tiềm ẩn.

Khi robot bước lên “nghị trường chính sách”

Hội nghị đã thu hút đại diện từ 45 quốc gia, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn trên toàn cầu đối với việc AI đang dần bước vào lớp học và đời sống thường nhật.

Các phiên thảo luận trong ngày 24/3 tập trung vào những vấn đề thực tiễn như ứng dụng AI trong giáo dục, kỹ năng số, an toàn trực tuyến và việc sử dụng các công cụ công nghệ giáo dục. Những trao đổi này cho thấy cả tiềm năng lẫn thách thức khi tích hợp công nghệ tiên tiến vào môi trường học tập.

Trong bài phát biểu của mình, bà Trump nhấn mạnh sức mạnh mang tính chuyển đổi của AI: “Thế giới của chúng ta đang thay đổi, và nhờ AI, giờ đây chúng ta có thể tiếp cận kho tri thức tích lũy hàng thế kỷ của nhân loại”.

Bà nói thêm: "Chúng ta có trách nhiệm đảm bảo con em mình trở thành thế hệ thành thạo công nghệ nhất và được giáo dục tốt nhất trên thế giới”, qua đó liên hệ chính sách giáo dục với năng lực cạnh tranh kinh tế lâu dài.

Sự kiện này cũng tiếp nối các nỗ lực trước đây của bà Trump trong việc cải thiện phúc lợi trẻ em trong kỷ nguyên số, bao gồm sáng kiến Be Best - tập trung vào những vấn đề như bắt nạt trên mạng.

Rủi ro AI và mối quan tâm toàn cầu

Những lo ngại về việc lạm dụng công nghệ cũng được nhấn mạnh tại hội nghị.

Bà Brigitte Macron cảnh báo về deepfake - công nghệ AI có thể tái tạo hình ảnh và giọng nói của người thật trong những tình huống giả mạo. Bà cho rằng cần sớm có các biện pháp kiểm soát khi những công cụ này ngày càng dễ tiếp cận.

Bà cũng nhấn mạnh việc hạn chế thời gian dùng màn hình với trẻ nhỏ, đặc biệt là dưới ba tuổi, và kêu gọi siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường các chính sách nhằm kiểm soát hành vi có hại trên môi trường mạng. Trước đó, bà Trump đã ủng hộ những đề xuất như Đạo luật Take It Down - nhắm vào việc phát tán hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận.

Việc đưa robot hình người vào hội nghị không chỉ mang tính trình diễn, mà còn là tín hiệu rõ ràng: robot và AI đang rời phòng thí nghiệm để bước vào đời sống và cả các cuộc thảo luận chính sách.

Dù mang tính biểu tượng là chính, màn trình diễn này phản ánh một xu hướng rõ ràng: các công nghệ thông minh đang ngày càng hiện diện trong đời sống thực. Khi các chính phủ và tổ chức tìm cách khai thác AI, hội nghị đã làm nổi bật một bài toán lớn: cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro, đặc biệt khi đối tượng chịu tác động là thế hệ trẻ.

​

Theo IE