Rẻ hơn 3 tỷ đồng, Lynk & Co 900 có đủ sức "hút" khách BMW X7, Mercedes-Benz GLS?

Lynk & Co 900 là mẫu SUV đắt nhất của hãng tại Việt Nam, với mức giá thấp hơn đáng kể so với BMW X7 và Mercedes-Benz GLS.

Sau nhiều mẫu xe giàu công nghệ nhưng chưa thật sự nổi bật, Lynk & Co đưa về Việt Nam mẫu SUV đầu bảng 900. Xe có cấu hình 6 chỗ, hệ truyền động hybrid cắm sạc và loạt trang bị hướng tới nhóm khách hàng gia đình, doanh nhân cần một chiếc SUV lớn, tiện nghi và khác biệt.

SUV đầu bảng của Lynk & Co ra mắt

Lynk & Co 900 được định vị là SUV cỡ lớn đầu bảng của thương hiệu này tại Việt Nam với giá 3,069 tỷ đồng. Xe dùng nền tảng SPA Evo dành cho SUV điện hóa cỡ lớn, kết hợp hệ truyền động hybrid cắm sạc.

Mẫu SUV đầu bảng của Lynk & Co có thiết kế vuông vức, tối giản và hiện đại, phảng phất phong cách Bắc Âu. Ảnh: D.T.

Hệ truyền động là điểm gây chú ý đầu tiên. Mẫu SUV 6 chỗ này có công suất tối đa 708 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Đây là mức hiệu suất rất ấn tượng với một mẫu SUV cỡ lớn, tiệm cận nhiều mẫu siêu xe hiện nay.

Theo công bố, mẫu SUV này có thể chạy thuần điện 170 km, phạm vi hoạt động hỗn hợp khoảng 1.000 km và mức tiêu hao xăng 1,5 lít/100 km. Lynk & Co 900 chưa thể so với xe châu Âu về cảm giác lái nhưng thân xe ổn định hơn kỳ vọng, hệ thống treo kiểm soát dao động tốt, không tạo cảm giác bồng bềnh thường gặp trên một số SUV cỡ lớn.

Không gian nội thất là phần được đầu tư rõ nhất. Lynk & Co 900 có 3 hàng ghế, 6 chỗ ngồi. Trải nghiệm thực tế cho thấy khoang xe rộng, cả 6 vị trí đều có độ thoải mái tốt, không tạo cảm giác hàng ghế sau chỉ là chỗ ngồi phụ.

Khoang nội thất Lynk & Co 900 gây chú ý với màn hình trung tâm 30 inch độ phân giải 6K, trong khi hàng ghế thứ hai có thể xoay 180 độ, tạo không gian kiểu lounge cho hành khách phía sau. Ảnh: D.T.

Hàng ghế thứ 2 có thể xoay điện 180 độ, hỗ trợ xoay 90 độ để lên xuống xe hoặc lắp ghế trẻ em. Ghế trước và ghế giữa có chỉnh điện, sưởi, thông gió, massage. Hàng ghế thứ 3 cũng có sưởi và massage. Tủ lạnh mini 9 lít làm mát nhanh, khá phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Danh sách trang bị còn có 2 màn hình 30 inch độ phân giải 6K, âm thanh Harman Kardon 31 loa, điều hòa 3 vùng độc lập, treo khí nén, V2L công suất 6,6 kW và 11 túi khí.

Đắt nhất nhưng đáng mua nhất của Lynk & Co

Trong dải sản phẩm Lynk & Co tại Việt Nam, 900 là mẫu xe đắt nhất nhưng cũng dễ thuyết phục khách Việt nhất. Thay vì chen vào các phân khúc phổ thông vốn nhạy cảm về thương hiệu và giá bán lại, mẫu SUV cỡ lớn này nhắm tới nhóm khách cần xe rộng, sang, nhiều tiện nghi và đủ khác biệt.

Có giá cao nhất trong dải sản phẩm Lynk & Co tại Việt Nam, nhưng 900 cũng là mẫu xe dễ thuyết phục khách hàng nhất của hãng. Ảnh: D.T.

Các mẫu xe trước đó của Lynk & Co đều có điểm đáng chú ý, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó để chinh phục số đông. Mẫu 06 nhiều trang bị nhưng khó cạnh tranh về giá trong nhóm SUV đô thị. Mẫu 01 phải đối đầu với các SUV cỡ C quen thuộc hơn. Mẫu 05 có dáng SUV coupe cá tính, nhưng không phải lựa chọn phổ biến của nhóm khách gia đình.

Những mẫu đắt hơn cũng không dễ bán. 09 có không gian lớn, giá thấp hơn xe sang Đức, nhưng lại rơi vào vùng cạnh tranh khó với SUV Mỹ, Nhật, Hàn. 03+ còn kén khách hơn, khi một mẫu sedan thể thao gần 2 tỷ đồng chỉ phù hợp với nhóm nhỏ thích hiệu năng.

Đến 900, cách tiếp cận của Lynk & Co rõ ràng hơn. Đây là SUV cỡ lớn, 6 chỗ, rộng rãi, nhiều tiện nghi, có hybrid cắm sạc và nhắm vào nhóm khách có nhu cầu thực tế. Người mua xe trên 3 tỷ đồng có thể chưa tin ngay một thương hiệu Trung Quốc, nhưng ít nhất Lynk & Co 900 đã đưa ra một đề bài dễ hiểu: nhiều không gian, nhiều công nghệ và giá thấp hơn xe sang cùng kích cỡ.

Tủ lạnh 9 lít là một trong những trang bị đáng chú ý trên Lynk & Co 900, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Ảnh: D.T.

Điều này không có nghĩa 900 hoàn hảo. Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh, cây bút ô tô - xe máy tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, cho rằng một số trang bị như màn hình siêu lớn, ghế xoay 180 độ hay dàn âm thanh nhiều loa mang rõ yếu tố truyền thông.

Theo anh, đây là cách nhiều hãng xe Trung Quốc tạo ấn tượng nhanh với khách hàng, tương tự cuộc đua thông số trong ngành điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, Lynk & Co 900 vẫn có những giá trị sử dụng thật. Công nghệ Plug-in hybrid, treo khí nén và các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao có thể cải thiện trải nghiệm vận hành, độ êm ái và hiệu quả sử dụng hằng ngày. Vì vậy, nếu chỉ xét trên kích thước, cấu hình và công nghệ, mức giá 3,069 tỷ đồng của Lynk & Co 900 không phải quá cao.

Dù vậy, 900 vẫn chưa thể đặt ngang BMW X7 (6,3 tỷ đồng), Mercedes-Benz GLS (5,7 tỷ đồng) hay Toyota Land Cruiser (4,5 tỷ đồng) về giá trị thương hiệu.

Nhà báo Hoàng Linh nhận định nhóm khách truyền thống của các mẫu xe này mua xe không chỉ vì thông số, mà còn vì uy tín, dịch vụ, hình ảnh và sự yên tâm về tài sản. Đây là khoảng cách Lynk & Co chưa thể rút ngắn chỉ bằng trang bị hay mức giá hấp dẫn hơn.

Khoang lái Lynk & Co 900 sử dụng vô-lăng hai chấu, màn hình trung tâm cỡ lớn và phong cách thiết kế tối giản. Ảnh: D.T.

Vì thế, Lynk & Co 900 có thể là mẫu xe đáng mua nhất của hãng tại Việt Nam hiện nay, nhưng chưa phải đối thủ xứng tầm với Land Cruiser, X7 hay GLS.

Cơ hội thực tế hơn của 900 nằm ở nhóm khách mới: doanh nhân trẻ, người làm công nghệ hoặc doanh nghiệp cần một SUV cao cấp, rộng rãi, nhiều tiện nghi với chi phí thấp hơn đáng kể so với xe sang châu Âu.

"Đây là nhóm có thể quan tâm nhiều hơn đến công nghệ, kết nối số, khả năng cập nhật phần mềm và trải nghiệm số hóa, thay vì đặt nặng lịch sử thương hiệu, cảm giác lái hay giá trị biểu tượng truyền thống", nhà báo Hoàng Linh nhấn mạnh.