Đừng nghĩ mạng xã hội là chốn riêng tư

Chỉ với một câu lệnh đơn giản, sau chưa đầy 10 giây, một đoạn video giả lập hình ảnh, giọng nói của bất kỳ ai có thể được AI tạo ra với độ chân thực đến kinh ngạc. Trong thế giới của thuật toán hôm nay, biên giới giữa thật - giả, đúng - sai mong manh hơn bao giờ hết.

Việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 207 gồm 19 điều đảng viên không được làm, thay thế cho các quy định trước đây, không đơn thuần là sự bổ sung về mặt văn bản. Việc sửa đổi, bổ sung quy định "cấm sử dụng Internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo để tạo lập, lan truyền thông tin sai sự thật" là một cú bấm phanh kịp thời, tạo ra chuẩn mực đạo đức cần thiết cho đảng viên trong kỷ nguyên số.

Nếu nhìn lại lịch sử, sinh hoạt đảng và công tác tư tưởng vốn gắn liền với những buổi hội họp trực tiếp, những tài liệu in ấn hay những kênh truyền thông chính thống. Ở đó, nguồn tin được kiểm duyệt qua nhiều tầng nấc, tính chính xác được bảo đảm bằng quy trình chặt chẽ. Nhưng hôm nay, mỗi cán bộ, đảng viên đều sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, trở thành một "trạm phát sóng" cá nhân có khả năng lan tỏa thông tin tới hàng nghìn, hàng triệu người chỉ bằng một cái chạm tay.

Sự bùng nổ của mạng xã hội và gần đây là trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức giao tiếp xã hội. Công nghệ mang lại sự tiện lợi vượt bậc, nhưng nó cũng mở ra những khoảng trống rủi ro chưa từng có, nơi mà sự ngộ nhận, thói quen bấm "chia sẻ" vô cảm hay lòng ham muốn "chấm hóng" tin tức giật gân có thể biến một người mang huy hiệu Đảng thành mắt xích vô tình phát tán tin giả, tin độc.

Trí tuệ nhân tạo không có lập trường chính trị, không có đạo đức và cũng không biết phân biệt đúng sai. Nó hoạt động dựa trên dữ liệu đầu vào và thuật toán tối ưu hóa sự chú ý. Những thuật toán ấy được thiết kế để kích thích cảm xúc mạnh nhất, từ tò mò, sợ hãi cho đến phẫn nộ, nhằm giữ chân người dùng lâu nhất có thể. Trong môi trường đó, thông tin sai sự thật, các sản phẩm văn hóa độc hại hay những luận điệu xuyên tạc lịch sử thường được "khoác áo" những tiêu đề giật gân, những hình ảnh cắt ghép tinh vi để bẫy lòng tin của cộng đồng. Nếu không có một bản lĩnh chính trị vững vàng và một sự tỉnh giác thường trực, ngay cả những cán bộ có trình độ cũng rất dễ rơi vào "bẫy nhận thức". Quy định 207 ra đời như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc, chỉ rõ rằng trên không gian mạng, hành vi tạo lập hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, dù là cố ý hay vô tình, dù do tự viết hay dùng AI tạo ra, đều là vi phạm kỷ luật Đảng.

Lâu nay, nhiều người từng nghĩ rằng tài khoản mạng xã hội là chốn riêng tư, nơi cá nhân có thể tự do bày tỏ cảm xúc, bình luận hay chia sẻ mọi thứ theo sở thích. Nhưng với đảng viên, khái niệm "riêng tư" trên mạng xã hội chỉ là tương đối. Danh xưng đảng viên, chức vụ cán bộ mà họ đảm nhiệm trong đời thực luôn gắn liền với hình ảnh của họ trên không gian mạng.

Một cái "thích", một lời bình luận thiếu chuẩn mực, một quyết định chia sẻ bài viết chưa qua kiểm chứng từ một cán bộ không chỉ đại diện cho cá nhân đó, mà còn kéo theo sự giảm sút niềm tin của quần chúng vào tổ chức. Sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức đôi khi không bắt đầu từ những hành động phá hoại lớn lao, mà nhen nhóm từ chính những cái bấm chuột vô trách nhiệm trên không gian số.

Đặc biệt, quy định mới đã gọi tên đích danh trí tuệ nhân tạo và nền tảng số. Đây là sự chủ động đón đầu thực tiễn rất đáng ghi nhận của Đảng. AI tạo sinh, deepfake hay các mô hình ngôn ngữ lớn đang làm mờ ranh giới giữa thực và ảo. Chỉ cần vài thao tác, kẻ xấu có thể gán cho một lãnh đạo phát ngôn mà họ chưa bao giờ nói, dựng nên một sự việc chưa từng xảy ra hay bóp méo một sự kiện lịch sử với đầy đủ bằng chứng hình ảnh, âm thanh có vẻ vô cùng thuyết phục.

Quy định 207 yêu cầu đảng viên không tiếp tay, không sử dụng các công cụ công nghệ hiện đại này để sáng tạo hay phát tán nội dung sai lệch. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ phải nâng cao "sức đề kháng số", phải biết hoài nghi khoa học trước những thông tin chưa được kiểm chứng, biết dùng tư duy phản biện để soi chiếu mọi luồng thông tin trước khi tiếp nhận và lan truyền.

Không chỉ dừng lại ở tin giả, quy định còn siết chặt kỷ luật đối với việc phát tán hồi ký, phim, ảnh trái quy định, cổ súy các sản phẩm văn hóa độc hại hay xuyên tạc lịch sử. Không gian mạng đang trở thành mảnh đất bị các thế lực thù địch tận dụng triệt để nhằm "diễn biến hòa bình", bôi nhọ quá khứ, làm hoen ố các giá trị lịch sử dân tộc. Những chiêu trò này thường ẩn nấp dưới dạng "góc nhìn mới", "sự thật lịch sử chưa kể", hay các nội dung giải trí đội lốt văn hóa. Nếu cán bộ thiếu hụt kiến thức lịch sử, lơ là cảnh giác, rất dễ bị cuốn theo các trào lưu độc hại này, từ đó vô tình làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng từ bên trong.

Việc siết chặt quy định không đồng nghĩa với việc cấm cán bộ, đảng viên sử dụng Internet hay quay lưng lại với công nghệ. Trái lại, trong thời đại chuyển đổi số, Đảng luôn khuyến khích cán bộ đi đầu trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo để phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác. Điều mà Quy định 207 hướng tới là xây dựng một văn hóa ứng xử trên mạng xã hội văn minh, chuẩn mực và có trách nhiệm. Cán bộ, đảng viên không thể đứng ngoài dòng chảy công nghệ, nhưng phải tham gia dòng chảy đó với tâm thế của người chủ động, có bản lĩnh, biết dùng công nghệ như một công cụ phụng sự xã hội, không để thuật toán dắt mũi hay biến mình thành công cụ cho những mục đích đen tối.

Mỗi đảng viên, khi tham gia vào không gian mạng, cần tự dựng lên cho mình một "màng lọc tự nhiên". Màng lọc đó được dệt nên từ tri thức pháp luật, kỷ luật Đảng, sự am hiểu công nghệ và trên hết là sự trung thực, bản lĩnh chính trị. Trước một thông tin giật gân, một video có dấu hiệu cắt ghép hay một đường dẫn chưa rõ nguồn gốc, phản ứng đầu tiên của người cán bộ không phải là bấm chia sẻ để thu hút sự chú ý, mà là dừng lại, kiểm chứng và đối chiếu với các nguồn tin chính thống. Nếu thông tin đó có nội dung xấu độc, xuyên tạc, người đảng viên không chỉ phớt lờ mà còn phải có trách nhiệm đấu tranh, phản bác hoặc báo cáo với cơ quan chức năng.

Quy định 207-QĐ/TW ban hành ngày 26/7/2026 phản ánh sự nhạy bén của Đảng trước những chuyển biến nhanh chóng của thực tiễn công nghệ. Quy định này như một chiếc "dây an toàn" cần thiết, giúp mỗi cán bộ, đảng viên giữ vững tay lái khi di chuyển trên đường cao tốc thông tin đầy cạm bẫy. Kỷ luật của Đảng không làm hạn chế tự do cá nhân, mà chính là tấm lá chắn bảo vệ uy tín của tổ chức và phẩm giá của cán bộ.

Trong thời đại số, bản lĩnh của người đảng viên không chỉ thể hiện ở những lời nói hùng hình trên bục phát biểu hay những chiến công trong đời thực, mà còn thể hiện ngay ở sự tỉnh táo, trách nhiệm và sạch sẽ trên từng ngón tay khi chạm vào bàn phím.