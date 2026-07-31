Rà soát toàn bộ tạp chí để phục vụ sắp xếp, tinh gọn hệ thống

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn đề nghị cơ quan chủ quản rà soát, đánh giá hoạt động của các tạp chí trực thuộc để phục vụ công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan tạp chí.

Theo Bộ VH-TT-DL, thời gian qua vẫn còn một số tạp chí và phóng viên hoạt động chưa đúng tôn chỉ, mục đích được ghi trong giấy phép. Tình trạng đăng tải nội dung ngoài chuyên ngành, lợi dụng danh nghĩa báo chí để gây sức ép, phiền hà đối với tổ chức, doanh nghiệp vẫn xảy ra; một số trường hợp đã bị xử lý hình sự, ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ báo chí.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường giám sát, chấn chỉnh, xử lý sai phạm và ngăn chặn tình trạng "báo hóa" tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, cũng như biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí, Bộ VH-TT-DL đề nghị các cơ quan chủ quản nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo đảm nhân sự, cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính để các tạp chí hoạt động đúng quy định.

Bộ yêu cầu các cơ quan chủ quản tiến hành rà soát, hoàn thiện quy trình biên tập, kiểm duyệt, phân cấp, phân quyền trong xuất bản tin, bài; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân và từng khâu trong quy trình xuất bản. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra hoạt động của các tạp chí trực thuộc và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả về Bộ VH-TT-DL (qua Cục Báo chí) trước ngày 20/12.

Báo cáo phải thống kê số lượng tin, bài tự sản xuất; tin, bài tổng hợp; đánh giá tỷ lệ nội dung đúng và ngoài tôn chỉ, mục đích của từng tạp chí.

Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch yêu cầu cơ quan chủ quản tăng cường công tác quản lý hoạt động của tạp chí trực thuộc. Ảnh: Bộ VH-TT-DL.

Bên cạnh đó, Bộ VH-TT-DL yêu cầu đánh giá việc bảo đảm tiền lương, nhuận bút và các nguồn tài chính hợp pháp phục vụ hoạt động của tạp chí; chấn chỉnh tình trạng giao khoán doanh thu hoặc chi phí cho phóng viên, nhà báo. Việc cấp giấy giới thiệu, tổ chức hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và các hoạt động liên kết báo chí cũng phải được rà soát, thống kê và đánh giá cụ thể.



Theo công văn, các cơ quan chủ quản cần đánh giá toàn diện hoạt động của các tạp chí trực thuộc nhằm phục vụ công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống theo chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy và Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, các cơ quan chủ quản sẽ đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn, hướng tới xây dựng hệ thống tạp chí hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.