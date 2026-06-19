Phạt NXB Hội Nhà văn, tiêu hủy toàn bộ sách Chuyện với Thanh

Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử. Đồng thời, sách sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn sẽ chịu hình thức phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh hoạt động. Đồng thời, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số lượng xuất bản phẩm đã in. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày.
Ngoài ra, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền gần 424 triệu đồng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.
Liên quan cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”, ngày 10/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã phát đi thông tin về việc xử lý.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn khẳng định sau khi tiếp nhận các ý kiến phản ánh của bạn đọc, chuyên gia, nhà nghiên cứu và cơ quan báo chí, Nhà xuất bản đã rà soát toàn bộ nội dung tác phẩm.
Nhà xuất bản thừa nhận còn những hạn chế, thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến độ chính xác của một số dữ liệu lịch sử, nhận định và cách diễn đạt trong sách.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho biết đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc về những thiếu sót trong quá trình xuất bản.
Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ban hành quyết định dừng phát hành, triển khai thu hồi cuốn sách, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định.
Nhà xuất bản cam kết tiếp tục chấn chỉnh quy trình biên tập, thẩm định nhằm nâng cao chất lượng xuất bản phẩm trong thời gian tới.