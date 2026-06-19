Phạt NXB Hội Nhà văn, tiêu hủy toàn bộ sách Chuyện với Thanh

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt vi phạm hành chính do xuất bản cuốn “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có nội dung sai sự thật ở mức rất nghiêm trọng.

Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử. Đồng thời, sách sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn sẽ chịu hình thức phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh hoạt động. Đồng thời, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số lượng xuất bản phẩm đã in. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền gần 424 triệu đồng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.